Muere Larry King, famoso presentador de radio y televisión

Larry King, el reconocido presentador estadounidense, falleció este sábado a los 87 años de edad en un hospital en Los Ángeles, semanas después de que se conociera que había sido ingresado por Covid-19.

"Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, presentador y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a la edad de 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles", señaló un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del popular entrevistador.

pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU — Larry King (@kingsthings) January 23, 2021



Aunque la nota no detalla las causas del deceso, medios locales revelaron el pasado 3 de enero que King, quien nació en Nueva York el 19 de noviembre de 1933, permanecía en un centro hospitalario en Los Ángeles ingresado por coronavirus.



La página web de entretenimiento Showiz411 indicó en ese entonces que la figura televisiva no podía recibir visitas de su exmujer, Shawn King, de la que se divorció en 2019, ni de sus hijos Cannon y Chance King.

"Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios mundiales hacia Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor", agregó el comunicado, que recordó que aunque el nombre del presentador aparecía en los títulos de sus programas, él siempre veía a sus entrevistados como "las verdaderas estrellas".



"Ya sea que estuviera entrevistando un presidente de Estados Unidos -agregó la declaración-, un líder extranjero, un famoso, un personaje plagado de escándalos o un hombre común, a Larry le gustaba hacer preguntas breves, directas y sencillas. Creía que las preguntas concisas generalmente proporcionaban las mejores respuestas y no estaba equivocado en es creencia".



En mayo de 2019 King sufrió una importante apoplejía pocas semanas después de someterse a una operación para implantar un estent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción de arterias.

Además, a lo largo de su vida ha sobrevivido a un ataque al corazón en 1987, así como a un cáncer de pulmón y de próstata.



En 2002 sufrió un duro golpe cuando en poco más de tres semanas perdió a dos de sus hijos: Andy, de 65 años, de un infarto, y Chaia, de 51 años, víctima de un cáncer de pulmón.



El presentador alcanzó la fama con el programa de radio "The Larry King Show", que se emitió desde 1978 hasta 1994. Después saltó a la televisión con "Larry King Live", que se pudo ver en la CNN desde 1985 hasta 2010.

El comunicado detalló que posteriormente se informarán los detalles del funeral y del servicio en recuerdo al presentador, cuya familia ha pedido "privacidad en este momento".

Amor por la radio

King siempre dijo que lo único que le interesaba era ser locutor de radio.

A los 23 años se mudó a Florida con el fin de buscar empleo.

En 1957 se convirtió en un "disc-jockey" de una radio de Miami, ocasión en que cambió su apellido a King porque el gerente le dijo que Zeiger era "muy étnico".

Para otra radio de Miami grabó emisiones desde un restaurante con entrevistas realizadas ante el público presente.

En 1978 se trasladó a Washington para conducir un programa de radio nocturno antes de ser detectado por la CNN.

La cadena fundada en 1980 contrató a King en 1985 para ponerlo al frente de sus emisiones nocturnas.

"Larry King Live" se emitió desde 1985 a 2010, seis noches por semana con un alcance de más de 200 países. CNN ha calculado que realizó unas 30 mil entrevistas.

En el apogeo de su éxito, el programa atraía a más de un millón de espectadores cada noche y convirtió a King en la estrella de la televisión por cable, con un salario de más de siete millones de dólares anuales.

Ante las críticas por ser a veces muy blando con sus invitados, respondió: "No me interesa humillarlos, no me interesa adularlos", dijo en 1995. "Solamente soy curioso".

Tras dejar la CNN emitió entrevistas en su sitio web y luego condujo el programa "Larry King Now" en Russia Today, una cadena internacional financiada por el gobierno.

Su vida privada también fue única: se casó ocho veces -dos con una misma pareja- y se divorció ocho veces.

"En lugar de adiós, qué tal hasta pronto", dijo, con su voz quebrada por la emoción en el último programa de "Larry King Live".

El mundo lamenta el fallecimiento

Su amplía trayectoria le dio gran reconocimiento en el mundo, pues Larry entrevistó a muchos famosos, personajes de televisión, gente ordinaria y presidentes como Hugo Chávez, Donald Trump y Vladirmir Putin.

Este último, tras conocer la noticia, destacó el "gran profesionalismo" del periodista.

"El presidente siempre apreció su gran profesionalismo y su indiscutible autoridad periodística" dijo el portavoz del jefe de Estado ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia de prensa Ria Novosti.

De las numerosas entrevistas que Putin concedió a Larry King a lo largo de dos décadas, destaca la de 2000, apenas unos meses después de la llegada al poder del mandatario.

De las numerosas entrevistas que Putin concedió a Larry King a lo largo de dos décadas, destaca la de 2000, apenas unos meses después de la llegada al poder del mandatario.

Acababa de naufragar un submarino nuclear, el Kursk, y Putin estaba siendo criticado por su gestión del drama, que costó la vida a los 188 miembros del equipaje.

Larry King preguntó a Putin: "¿dígame, qué le sucedió al submarino?" Con una sonrisa algo burlona, el dirigente ruso replicó simplemente: "se hundió".

Putin tardó días en interrumpir sus vacaciones a pesar del naufragio.

Así como el presidente ruso, quienes lo conocieron y usuarios de redes sociales en todo el mundo lamentaron lo sucedido.

La figura de "Star Trek", George Takei, destacó que King entendió "el triunfo y la debilidad humanas por igual", al tiempo que la actriz Kirstie Alley, famosa por la serie "Cheers", dijo que era "uno de los pocos conductores de programas de entrevistas ("talk show") que te dejaba hablar".

La figura de "Star Trek", George Takei, destacó que King entendió "el triunfo y la debilidad humanas por igual", al tiempo que la actriz Kirstie Alley, famosa por la serie "Cheers", dijo que era "uno de los pocos conductores de programas de entrevistas ("talk show") que te dejaba hablar".

Larry King (1933-2021)pic.twitter.com/qYBcKdF8fv — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) January 23, 2021 Participo con profunda pena la muerte de Larry King. Hombre-micrófono.

Nunca he visto a alguien como él al frente de un momento de comunicación.

Mi recuerdo siempre, querido amigo 😢 pic.twitter.com/xo9PX5H1gZ — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) January 23, 2021 Hola Springfield.



Falleció Larry King, un escritor, periodista y locutor estadounidense.



Participó en los Simpson en dos ocasiones, la primera en el capítulo "Aviso se muerte" donde narra la Biblia y la segunda en la sexta temporada en el capítulo "El regreso de Bob Patiño". pic.twitter.com/TYemeeiVdB — Kent Nuevas Metas Brockman (@KentBrockmanMX) January 23, 2021 Lamento el fallecimiento de Larry King, hombre sencillo e inteligente con quien tuve la oportunidad de conversar sobre temas de interés. Descanse en paz. pic.twitter.com/fd38AryZnm — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) January 23, 2021





