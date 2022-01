Papa Francisco pide a padres de familia no condenar a hijos con diferente orientación sexual

El papa Francisco pidió hoy a los padres que acompañen y no condenen a un hijo que tiene una diferente orientación sexual, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.



"Pienso en los padres ante los problemas de sus hijos", reflexionó el pontífice, que nombró a los "que ven las orientaciones sexuales" de sus discípulos y pidió "acompañar a los hijos y no esconderse en comportamientos de condena".



Francisco continuó hablando de los padres que pierden a sus hijos por enfermedad o por accidentes de tráfico, a los que ven que sus hijos no van a la escuela.



"Tantos problemas de los padres, pensamos cómo ayudarlos. A ellos les digo: no tengan miedo. Hay tanto dolor, pero piensa en el Señor y en cómo José resolvió los problemas. Nunca condenes a un hijo", agregó.



Y recordó cuando en Buenos Aires veía las colas frente a las cárceles y "allí estaban las madres, esas madres que ante el problema de un hijo que ha cometido un error, ponían su cara, no se escondieron y lo acompañaron, siempre. Qué valor".



Francisco siempre ha condenado el rechazo en las familias a los hijos homosexuales y a su regreso de un viaje a Irlanda, en agosto de 2018, cuando los periodistas le preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual Francisco respondió: "Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres".