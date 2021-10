Aparatoso percance en Santa Cruz

Un camión materialista y un carro, escenificaron aparatoso percance, cuando uno de los dos no se cedió el paso, y chocaron, los hechos ocurrieron en Avenida Santa Cruz y el camino a Santa Cruz, en la zona oriente del municipio.

En el sitio se refirió que el camión y auto, un Honda City en color gris, iban en Avenida Santa Cruz y al llegar al mencionado punto, ocurrió el choque dejando el costado izquierdo del carro con severos daños, además los dos autos se quedaron atravesados en la vialidad, entorpeciendo la circulación.

Tras varios minutos de dialogo entre las partes involucradas, no lograban ponerse de acuerdo, por lo que se pidió apoyo al 911, no hubo personas heridas por lo que no fue necesario el apoyo de cuerpos de emergencia.

Policiaca Auto se estrelló contra camión

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio como autoridades, luego de tomar algunas fotos, se pidió que los dos choferes liberaran la vialidad, luego fueron orillados a los pocos metros.

Los policías les informaron a los involucrados los pasos a seguir y, además, la responsabilidad de cada uno en el hecho de tránsito, por lo que fue necesaria la intervención de las empresas de seguros para cubrir la totalidad de los daños ocasionados.