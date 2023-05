Auto salió del camino en la 120

El chofer de un carro perdió el control y salió del camino, tras el hecho, un sujeto se acercó a los afectados y los asaltó, escapando impunemente, el accidente ocurrió en la carretera Amealco-Galindo a la altura de la desviación a Los Cues, y el atraco cuando pedían ayuda en las mismas inmediaciones.

Se trató de un carro Chevrolet Chevy en color blanco, que era guiado sobre la cinta de rodamiento, en algún momento ocurrió el percance que dejó la unidad motora con algunos daños y fuera de la carretera.

El conductor intentó sacarlo de donde estaba, pero no pudo, por ello solicitó el apoyo de su empresa de seguros, como no hubo personas lesionadas no fue necesario el apoyo de algún paramédico.

Estaba en espera de su empresa de seguros y del apoyo de alguna autoridad, por ello decidió ir hacia una gasolinera cercana, pero en medio de la nada, un sujeto salió y lo amedrentó, logrando despojarlo de dinero en efectivo.

El presunto responsable salió corriendo entre las sombras para perderse, luego llegó el ajustador de su empresa de seguros y luego habrían acudido autoridades, por ello el joven fue orientado sobre los protocolos a seguir por haber sufrido el robo.