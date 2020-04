Auto se voló el semáforo

Fuerte choque ocurrió luego de que un carro se pasó la luz roja de un semáforo e impactó a otro, los hechos ocurrieron en la esquina de Cuatro Poniente y Paseo Central en el Parque Industrial Valle de Oro, fue necesaria la empresa de seguros para responder por los daños.

La conductora de un Ford Figo en color azul y con placas de circulación para el estado de Querétaro se intentó incorporar hacia Cuatro Poniente procedente de Paseo Central pero no respetó la luz roja del semáforo e impactó a un carro Honda Accord en color Gris, el cual circulaba procedente del camino de acceso a Santa Cruz Nieto, al cual le pegó en la parte trasera y le desprendió la fascia.

Debido a las condiciones mecánicas el carro Ford ya no pudo avanzar por lo que lo estacionaron sobre la banqueta, lo mismo el otro auto involucrado, ambos choferes descendieron y comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido, de los cuatro ocupantes que iban en ambos automotores no se reportó ningún lesionado por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia.

La responsable en todo momento aceptó su responsabilidad y solicitó el apoyo de su empresa de seguros para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.