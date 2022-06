Automóvil embistió a moto, dos lesionados

Una motoneta y un automóvil se vieron involucrados en un fuerte choque la tarde de este domingo. Los hechos se registraron en la zona oriente de la ciudad, justo sobre el retorno de la Av. Lomas del Pedregoso, en las inmediaciones de la colonia INFONAVIT Pedregoso, a pocos metros de la vía de ferrocarril que se encuentra en el sitio

De acuerdo con testigos de lo ocurrido, un automóvil, que presuntamente se dio a la fuga, embistió a la pequeña motoneta color verde donde viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes al momento del impacto cayeron sobre el asfalto, lo que, aunado al golpe del automóvil, les provocó algunas lesiones.

Ante lo ocurrido, personas que se encontraban cerca del lugar solicitaron ayuda a la línea de emergencia 911. De manera rápida llegó una patrulla de tránsito municipal, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), cuyos paramédicos atendieron de manera inmediata a los heridos que aún permanecían en el asfalto.

La mujer, quien a decir de los testigos fue la más afectada, fue subida a la ambulancia para que se le realizaran todas las valoraciones correspondientes. En tanto, el hombre fue sentado en una silla de plástico, la cual fue llevada por los presentes en el sitio, para su valoración médica.

Después de varios minutos de revisión médica, se valoró que los pasajeros de la motoneta no necesitaban traslado a un hospital, pues sus lesiones no fueron consideradas como graves. No obstante no se descartó que ambos tuvieran que acudir al médico en caso de presentar alguna otra molestia.

Familiares de los afectados acudieron al lugar para apoyarlos con su traslado. Ambos tripulantes del ligero vehículo se retiraron del lugar, mientras tanto, la motoneta de igual forma fue apartada del sitio. El incidente no provoco tráfico en la zona, pues las labores de atención que realizaron los paramédicos de SESEQ se llevaron a cabo el retorno de la Av. Lomas del Pedregoso.