Carro chocó con tráiler en Valle de Oro

Un tráiler y un carro escenificaron un percance vehicular luego de que la conductora del carro no midió bien su distancia cuando salió de la calle Siete Poniente y se intentó incorporar a Paseo Centra en el Parque Industrial Valle de Oro.

El carro Vento en color gris con placas de circulación para el Estado de Querétaro era guiado sobre la calle Siete Poniente con dirección al oriente, la conductora de esta unidad motora se intentó incorporar a Paseo Central cuando se fue de llenó contra el costado izquierdo de un tráiler que iba con dirección a la zona que circuló por la zona.

Policiaca Camión y carro escenifican choque

El chofer de la pesada unidad, al percatarse del impactó detuvo su marcha metros adelante, en tanto, el carro quedó atravesado en la cinta de rodamiento con daños considerables severos e incluso las dos llantas del lado derecho ponchadas.

En cuestión de minutos arribaron oficiales de Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento del hecho, al accidente no acudieron servicios de emergencia pues no la conductora y único tripulante del carro, no presento lesión alguna.

Los choferes de ambas unidades solicitaron el apoyo de las empresas de seguros, para reclamar la reparación del daño, que en el caso del carro ascendió a varios miles de pesos, en el tráiler el daño fue menor, una grúa fue solicitada para liberar la vialidad, pues debido a las condiciones mecánicas, el carro no se podía mover.