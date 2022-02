Cayó al canal pluvial

El conductor de una camioneta, en aparente estado de ebriedad, perdió el control, y cayó en un pequeño canal pluvial, los hechos ocurrieron en la calle Salvador Carrillo en el acceso a San Isidro, al sitio llegaron policías municipales, quienes tomaron conocimiento.

El chofer de la tercera edad, manifestó ser de Santa Cruz Nieto, además, que se había tomado unas cervezas, y luego iba a ver a un amigo en la estación del tren, por lo que, al llegar al puente, perdió el control y se fue al canal.

Tras el impacto, algunas personas que iban por la zona, se acercaron para tratar de ayudarlo, lo sacaron de la camioneta Nissan pick up en color rojo con placas para el estado de Hidalgo, no presentó alguna herida, por lo que no fue necesario la intervención de cuerpos de emergencia.

Al pasar los minutos, llegaron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderaron la zona, luego de dialogar con el hombre, trataron de contactar a su familia, pues no llevaba números de teléfono ni tampoco un aparato telefónico, solo decía ser de Santa Cruz Nieto.

Una grúa llegó al sitio para sacar la camioneta del sitio y luego remolcarla a un corralón, donde tendrá que ser sacada luego de pagar la multa correspondiente por el hecho de tránsito que solo dejó daños materiales.