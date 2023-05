Chocaron al “picudearse”

Un par de automóviles chocaron por presuntas descortesías al volante, los hechos ocurrieron en la avenida Juárez poco después de ingresar de Paseo Central, con dirección a la zona centro, a la altura de la colonia Juárez en el oriente de San Juan del Río.

Uno de los chofere manifestó que venía circulando bien sobre Paseo Central, cuando el otro comenzó a cerrársele de manera imprudente, incluso dijo que le venía haciendo señas obscenas desde el auto.

Policiaca "Semaforazo" en Paseo Central

“El señor tenía un poco de prisa, se me cerró en avenida Central, obviamente yo lo vine esperando, me venía haciendo señas escenas a través del parabrisas yo me frené y ocurrió el choque”, manifestó uno de los involucrados, quien no quiso dar su nombre.

El otro comentó que, en efecto, el chofer de una camioneta no lo dejó pasar cuando lo estaba intentado rebasar y se frenó de manera intempestiva, ocurriendo el choque que dejó el auto dañado del frente.

“Yo iba en el otro carril lo único que hice fue meterme entonces el señor ya cuando vio esa acción se molestó y al dar la vuelta el señor este se me cerró se me aventó la camioneta y ya fue donde yo me di cuenta que era molestia porque yo me había metido, pero realmente pues yo creo que como todos pues si me voy a meter a una carretera pues tengo que meter mi direccional y me cerró el paso y choque”, comentó el otro conductor.

Como no hubo personas lesionadas de consideración no se pidió de manera inmediata el apoyo de algún cuerpo de emergencia, pero si de una patrulla pues, además, no se querían mover de donde había ocurrido el choque.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras el arribo del patrullero, ambos movieron sus unidades a un estacionamiento de una tienda de conveniencia, después de hablar, se les indicó que tendrían que llegar a un acuerdo para las reparaciones, por ello solicitaron la intervención de sus aseguradoras, al final, las multas correspondientes fueron aplicadas.