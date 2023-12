Chocaron por no cederse el paso

Un vehículo particular y una unidad de taxi protagonizaron un accidente vial luego de que uno de ellos no cedió el paso. Los hechos se registraron pasado el mediodía del sábado, sobre la Av. México, esquina con la calle Guanajuato, en la zona oriente de San Juan del Río. Por el percance no se registraron lesionados, pero sí hubo cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con información de testigo, el vehículo particular tipo March, de la marca Nissan, en color azul, circulaba sobre la Av. México con dirección al nuevo parque industrial, cuando en algún momento el taxi quiso incorporarse a la vialidad sin percatarse de la presencia de la otra unidad, lo que provocó el impacto entre ambos automóviles.

El taxi fue golpeado de manera directa en su parte lateral derecha, situación por la cual las dos unidades detuvieron su marcha en el sitio. Por la situación, personas que presenciaron el choque, llamaron a la línea de emergencia para solicitar la ayuda de las distintas corporaciones.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes tomaron conocimiento y abanderaron la zona para evitar algún otro percance. Tiempo después, llegaron a paramédicos quienes valoraron a los tripulantes de ambas unidades, determinando que ninguna presentaba lesiones de gravedad, por lo cual no era necesario su traslado.

Si bien no se registraron personas lesionadas, como consecuencia se tuvieron cuantiosos daños materiales toda vez que la parte lateral derecha del taxi quedó severamente afectada. Además de ello, el hecho de tránsito generó caos vehicular en esta zona de la ciudad, pues solo quedó habilitado un carril de la Av. México, ya que las dos unidades obstruían el resto de forma parcial.

Por esta situación, personas que se dirigían hacia el segundo parque industrial o la salida de la Carretera Federal México-Querétaro decidieron tomar rutas alternas para llegar a sus destinos. Asimismo, personal del área de Tránsito Municipal explicaron a ambos conductores los procedimientos que se deben de seguir en estos casos para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, diversas corporaciones de emergencia han hecho un llamado a la ciudadanía a tomar todas las precauciones, así como seguir todas las recomendaciones mientras se conduce un vehículo motorizado, entre ellas las de no manejar cansado, usar en todo momento el cinturón de seguridad, emplear las direccionales, respetar los señalamientos y evitar conducir si se ha ingerido alguna bebida alcohólica.