Derribó luminaria y escapó del sitio

Una luminaria fue derribada en avenida Juárez, a pocos metros del templo de Santo Domingo, tras el hecho, el responsable que iba en una camioneta de tipo carga en color blanco, aceleró para irse del sitio.

Algunos testigos refirieron que el estruendo de cuando cayó la luminaria se escuchó a varios metros a la redonda, por lo que al salir observaron el farol tirado en el suelo, destrozado, alguien señaló que una camioneta de carga habría estado haciendo maniobras para estacionarse.

El chofer no alcanzó a medir bien su distancia, y tras varios minutos de batallar, chocó contra el poste ocurriendo la caída, por fortuna no iba ninguna persona por el sitio, por lo que no hubo personas lesionadas.

Tras investigar, se informó que este tipo de luminarias son modernas y el daño solo se causó al municipio por la luminaria, el chofer tendría la responsabilidad de pagar la sustitución, pues no representa algún daño en el centro histórico, además de las multas correspondientes.