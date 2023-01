Disminuyen los robos en Paso de Mata dice delegado

Indicó que durante el último trimestre de 2022 no se reportaron incidencias relacionadas al robo de casa-habitación o asaltos a transeúntes

Los robos a casa habitación en la comunidad de Paso de Mata han disminuido hasta un 90 por ciento, esto derivado de los trabajos que se realizan en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, cuyos elementos realizan recorridos de vigilancia en algunas zonas de la localidad, señaló el delegado municipal de este sitio, Oscar Martínez Gachuzo.

Indicó que durante el último trimestre de 2022 no se reportaron incidencias relacionadas al robo de casa-habitación o asaltos a transeúntes, de manera que esto significa un avance considerable en materia de seguridad dentro de la comunidad. Añadió que en reiteradas ocasiones se observa la presencia de la policía municipal realizando rondines.

“Aquí en la comunidad, afortunadamente, pues ya no se ha dado tanto, esto gracias a los rondines que hay dentro de la misma comunidad de la policía municipal (…). Sí ha bajado las incidencias de robo con la presencia de la policía municipal. En tres meses no me han reportado a mí como delegado, ningún incidente de robo a casa habitación o a un transeúnte”, comentó.

Destacó que estos resultados son el reflejo de las acciones que se han llevado a cabo en sinergia con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de manera que al día de hoy estos hechos que afectaban a las y los vecinos de Paso de Mata ya no se presentan, generando de esta forma un entorno de seguridad.

Por otra parte, hizo un llamado a la corporación de seguridad de este municipio, a fin de los policías municipales realicen rondines por las diversas instituciones educativas que hay en la comunidad, esto con el propósito de mantener una vigilancia a las afueras de las escuelas y con ello prevenir cualquier tipo de incidente.

“A lo mejor lo que nos faltaría, y si le pedimos al secretario de seguridad que a lo mejor nos apoye con rondines en entradas y salidas de las escuelas, ahorita que ya regresaron a clases los menores. Consideró que esto nos ayudaría a prevenir cualquier accidente”, mencionó.

Finalmente, señaló que espera seguir trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para seguir manteniendo un entorno de seguridad en la comunidad que representa.