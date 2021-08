Hombre salió volando en choque de camionetas

Un hombre, que iba en la parte de atrás de una camioneta, salió volando, cuando la unidad motora en la que viajaba fue impactada por otra, los hechos ocurrieron en la carretera estatal 200, a la altura de la comunidad de Fuentezuelas en Tequisquiapan, poco después de las ocho de la mañana de ayer.

Una camioneta Nissan en color blanco, tipo pick up, cargada con costales, era guiada sobre la vialidad, en algún momento, el chofer de una camioneta Ford Lobo, por razone que no fueron especificadas, no alcanzó a frenar y se impactó en la parte de atrás.

Debido al fuerte impacto, un hombre que viajaba en la parte de atrás de la Nissan, salió volando y cayó fuera de la carretera, ambas unidades motoras quedaron estacionadas a una orilla del camino.

Testigos de lo ocurrido se detuvieron a tratar de ayudar al hombre que estaba tirado en el suelo, de inmediato se solicitó el apoyo correspondiente de cuerpos de emergencia, acudiendo a los pocos minutos socorristas, elementos de Protección Civil y de policía municipal de aquella demarcación.

El que salió volando, fue valorado por los servicios de emergencia, reportando que las heridas que presentó no fueron de gravedad, los ocupantes de ambas camionetas, también fueron valorados, sin que ninguno presentara heridas de consideración.

Los elementos de seguridad que tomaron conocimiento informaron sobre lo que procedía en este tipo de accidentes a ambos conductores, con el fin de que llegaran a un acuerdo para cubrir el costo de los daños.