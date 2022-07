Impartirá curso topo sanjuanense

Román Ruíz Jiménez, es un ciudadano sanjuanense y, por su trayectoria dentro del ramo de Protección Civil, ha sido invitado por parte de la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco Azteca (BIRTA Topos Azteca) como instructor en el curso Intervenciones Vitales en Caso de Desastre, el cual se llevará a cabo del 14 al 18 de julio de 2022 en Guatemala.

La historia de Román se remonta a hace 30 años, cuando tenía 16, fue entonces que nació su interés por brindar apoyo a los demás, luego fue alimentándolo hasta que se convirtió en pasión, hoy está a punto de cumplir 46 años.

“Yo me dedicaba a trabajar con empresas contratistas como Técnico en Urgencias Médicas y en una ocasión fui a un curso al instituto nacional de Protección Civil y ahí conocí a diferentes rescatistas, los cuales me invitaron a tomar un curso de rescate en estructuras colapsadas el cual me lo patrocinó casas Geo, ya que en ese tiempo trabajaba para esa constructora en el departamento de logística”, recordó Román.

Luego hizo memoria de que tuvo que hacer cuatro cursos en diferentes lugares de la república para poder formar parte de los Topos Azteca, ya en este rango, que implica mayor responsabilidad ha participado en diferentes situaciones como loa ha sido en el terremoto de Puerto Príncipe, en Haití; la explosión en el hospital Materno Infantil en Cuajimalpa, explosión de torres de Pemex, terremoto en San Marcos Guatemala, terremoto en Nepal, huracán en Los Cabos, deslave en la Pintada, Guerrero; Volcán de Fuego en Guatemala.

Recordó que en el año de 2017 acudió a la Ciudad de México, luego del brutal terremoto de septiembre de ese año y participó en el rescate de José Luis Ponce, en calle Coquimbo 911 el hombre llevaba 26 horas atrapado en los escombros.

Hoy en día, sigue en las filas de la Coordinación de Protección Civil de San Juan del Río, ha sido invitado como instructor en Guatemala, país donde se darán cita 65 socorristas, paramédicos y rescatistas, procedentes de Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, Chile y México.

Concluyó diciendo que se siente orgulloso de hacer con pasión cada servicio al que acude, y de poner en alto el nombre de San Juan del Río.