Localizan hombre sin vida en Tequisquiapan

Un hombre fue localizado sin vida dentro de una camioneta que se encontraba fuera del camino entre matorrales. El hecho ocurrió en el kilómetro 61 de la carretera estatal 200, con dirección a Hidalgo, en el municipio de Tequisquiapan.

Se trató de una camioneta Ford Explorer en color blanco, la cual habría sido guiada sobre la carretera y en algún momento el chofer perdió el control y se salió del camino, terminando entre matorrales.

Policiaca Desastre en carretera a Tequisquiapan

Se dijo que no había nadie cerca y no se había podido pedir apoyo. Los familiares del hombre, al no saber sobre su paradero iniciaron su búsqueda, pero no tuvieron éxito, la persona fue identificado con el nombre de José “N” de 49 años de edad.

Alguien se percató de que la camioneta estaba en el sitio y se dio aviso a la línea de emergencia, por ello se desplegó un operativo de seguridad y socorristas, así como de bomberos voluntarios, al llegar observaron el cuerpo del hombre dentro del vehículo.

Se dijo que no contaba con signos vitales y uno de los familiares que iba circulando por la zona se percató del movimiento de los cuerpos de emergencia y descubrió que era la camioneta de su familiar, por ello dio aviso a sus allegados.

Fueron ellos mismos quienes explicaron a las autoridades que lo estaban buscado desde un día antes, no se descartó que pudo haber sufrido un infarto y por ello ocurrió el hecho. De la situación se dio parte a la Fiscalía del estado de Querétaro, por ello acudieron sus peritos. Será esta la que determine lo que ocurrió en este hecho.