Madre desesperada quiere ver a su hija: la mandaron a la tienda y no regresó

Cecilia González quien es madre de Samantha “N”, una menor de 16 años que salió de su domicilio ubicado en la comunidad de El Rodeo, no regresó; aseguró que un sujeto de nombre Venancio “N” de más de 50 años de edad, se la llevo a la fuerza y con engaños, los hechos fueron desde el 17 de noviembre del año 2022, ya interpuso la denuncia ante la autoridad correspondiente, pues pide con el corazón en la mano, que autoridades la regresen a su casa.

La mujer aseguró que el sujeto tenía ya varios meses acosando a la menor, incluso dijo que en marzo del año 2022 se inició una denuncia en contra del tipo por el delito de violación, asegurando que no hubo ninguna respuesta por parte de autoridades.

Policiaca Taxista de la capital murió en la 57

“Es una demanda por abuso sexual en contra de esta persona porque ya llevaba varios meses acosando a mi hija, el anduvo diciendo y amenazando desde hace tiempo que se iba a llevar a mi hija sin que fiscalía hiciera nada”, señaló la madre de la menor.

Dijo que algunos familiares del sujeto se acercaron a ella para pedirle que la dejara de buscar, pues aseguraron que la menor y el presunto responsable tenían una relación sentimental y que la jovencita se fue por su propia voluntad.

Fue el 17 de noviembre del año pasado cuando la menor salió de su casa con destino a la tienda, pero ya no regresó, pues algunos vecinos le dijeron que vieron al sujeto cuando se iba en una camioneta con una persona con las mismas características que las de su hija.

Policiaca Se entregó hombre que asesinó a su hermano

“La mandaron por tomates a la tienda y ya no regresó, vecinos de aquí me hicieron saber que vieron la camioneta del señor Venancio salir hacia la 57 y que llevaba una persona con las características de mi hija, desde ese momento no se sabe nada de él ni de mi hija”, comentó la señora Cecilia.

Dijo que, aunque se acercó a las autoridades se sintió revictimizada, pues le dijeron que la menor se había ido por su propia voluntad.

“ellos son servidores públicos no tienen por qué juzgar ellos tienen que hacer su trabajo porque mi hija es una menor de edad”, enfatizó la afligida madre.

Entre sollozos pidió que si alguien sabe de su paradero le haga saber que en su casa hace mucha falta y que por favor se comunique con ella, para saber que está bien.