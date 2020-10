Mujer desaparecida fue hallada sin vida

El cuerpo de una mujer de 53 años identificada como Ana ”N” que había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles por sus familiares, fue localizado en las inmediaciones de un terreno baldío en Granjas Banthí, la Fiscalía General del Estado informó que su muerte será investigada por Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Trascendió extraoficialmente que la mujer no regresó a su casa desde el pasado miércoles, lo cual no habría sido una conducta habitual en ella, lo que alarmó a sus familiares quienes de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades, incluso se habría dado parte a la Fiscalía General del Estado.

Durante la mañana de ayer y al no tener noticias sobre ella, algunos familiares y amigos se unieron en las inmediaciones de su domicilio en la calle Colón, para comenzar a peinar la zona, todos tomaron rumbos diferentes; se dijo que la mujer atendía una tienda y algunos de sus vecinos aseguraron que era una mujer muy tranquila y que no se metía con nadie, por lo que no se explicaban el porqué de su desaparición, alguien más comentó que incluso estaba ofreciendo un terreno en venta.

Fue dentro de un predio baldío, a un costado de uno de los pozos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, donde sus familiares encontraron un bulto que al parecer había sido quemado, al acercarse descubrieron que se trataba de ella; tras el aterrador hallazgo hicieron el reporte correspondiente al 911.

El lugar donde fue localizado el cuerpo se encuentra a escasos 400 metros de su domicilio, sobre la avenida Nueva Esperanza, a pocos metros del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), ambos lados fueron acordonados con el fin de preservar la mayor cantidad de indicios en la zona; de lo ocurrido se dio parte a la Fiscalía General del Estado.

Por su parte la dependencia de seguridad estatal informó que la muerte de la mujer sería investigada por Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, por lo que al lugar se desplazaron importante número de fiscalas quienes comenzaron con las indagatorias pertinentes en el lugar.

En las inmediaciones de lo ocurrido se observaron varios lugares con cámaras de video vigilancia, no se descarta que los videos hayan sido solicitados por los investigadores; luego de varias horas de trabajo se hizo el levantamiento del cuerpo, siendo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, siendo esta dependencia la que determine lo ocurrido en este crimen.