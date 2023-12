Piden seguridad en autopista 57

Ciudadanos que todos los días transitan por la carretera México-Querétaro, solicitaron el apoyo de las autoridades federales, pues indicaron que en el kilómetro 157 hay sujetos que arrojan piedras al asfalto para causar daños y así obligar a que se detengan para atracarlos.

Fue el día de ayer, alrededor de las doce del día, cuando sujetos no identificados arrojaron las piedras a la carretera y luego salieron corriendo hacia la zona cerril, unos comentaron que se fueron hacia zonas habitacionales cercanas, otros que se habían escondido muy cerca de las vías férreas.

Las piedras estaban desde el carril de media velocidad y se extendían hacia el de baja, Víctor Contreras, quien es conductor de auto de aplicación, manifestó que él observó un hecho de este tipo, cuando un sujeto arrojó una piedra en contra de un tráiler y le causó daños en el vidrio de lado derecho del copiloto, pero el chofer no se detuvo.

Estaban en toda la cinta asfáltica. Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

“El chofer no cayó en la trampa, yo solo vi cuando la piedra voló y le pegó al vidrio, pero el conductor no se detuvo, aceleró y se fue de la zona, yo reporte a la línea de emergencia 911, pero no supe si acudieron a revisar o no”, dijo Víctor, quien señaló que sabe que este tramo no le toca a la Seguridad Pública de San Juan del Río, es un tramo federal, pero pidió que algo se pueda hacer en este sentido, ya que este tipo de situaciones se ha repetido en varias ocasiones y puede haber una colaboración entre ambas corporaciones.

Interminable zona de obras

Otro de los problemas a los que se enfrentan ciudadanos que todos los días utilizan esta vía de comunicación, son las interminables filas de tráfico, las cuales se extienden por varios kilómetros, tan solo el jueves pasado el chofer de un tráiler se fue al camellón central y ahí volcó, luego la carga de cilindros de tanque de gas se salió y debido a las maniobras la misma, la vía de comunicación tuvo que ser cerrada por varias horas.

El bloqueo provocó que miles de ciudadanos quedaran varados hasta tres horas, tiempo que tuvieron que permanecer detenidos en el tráfico, la zona se pudo observar sumamente compleja por los que estaban parados en el sitio.

Alberto Torres, quien viajaba de San Juan del Río a la capital del estado, manifestó que para poder llegar tardo más de dos horas y media para poder recorrer el tramo de la zona del accidente y de ahí el interminable tramo en reparación.

“Tarde más de una hora y media para poder llegar hasta San Gil, luego de ahí el letrero decía que me faltaban 38 kilómetros de los carretera que eran para llegar a Querétaro”, indicó Alberto, quien solo pidió a las autoridades celeridad en la realización de las obras, que dijo, han provocado pérdidas económicas de consideración a los que se dedican al autotransporte de carga.