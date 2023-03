Por falla de semáforos, peatones tuvieron que “torear” a vehículos

Tras no funcionar de manera correcta los semáforos que se encuentran instalados sobre la Av. Juárez, en la zona Centro de San Juan del Río, varios peatones tuvieron que “torear” a los vehículos que transitaban por una de las principales vialidades del municipio, situación que representó un riesgo para la integridad de los mismos, así lo afirmaron algunos transeúntes que presenciaron este hecho.

Diana Nieto, madre de familia, refirió que fue la mañana del domingo cuando se percató que los semáforos instalados en la Av. Juárez, en el centro de la ciudad, no funcionaban de manera correcta, pues, describió, estos encendían solo la luz amarilla, lo que provocó que los automovilistas no se detuvieran para darle el paso correspondiente al peatón.

“Salimos a desayunar mi familia y yo, y justo al querer cruzar por esta zona nos dimos cuenta de que los semáforos no estaban funcionando bien. Solo prendían la luz amarilla y pues eso hacía que los coches no se detuvieran. Nosotros nos esperamos a que no pasara ningún coche, pero la gente que llevaba prisa se pasaba a la carrera, casi casi esquivándolos”, comentó.

Añadió que esta situación también provocó que algunos automovilistas manejaran con precaución, especialmente en los cruces, a fin de evitar algún percance con otro vehículo, dado que ni había un orden ni regulación para el tránsito de los mismos.

Algunos otros transeúntes, calificaron este suceso como un caos, esto debido a que sin los semáforos funcionando de manera correcta se incrementaba el riesgo de que tuviera lugar un accidente de tránsito, ya sea entre los vehículos que circulaban o en contra de los peatones, que al no tener una luz roja que les permitieran cruzar, corrían para ganarle el paso a los automóviles.

Aunque no se especificó si las fallas en el funcionamiento de dichos semáforos se debieron a un desperfecto mecánico o a un periodo de mantenimiento, los ciudadanos coincidieron que esta situación representó un riesgo tanto para automovilistas, como para peatones. En ese sentido, Diana Nieto, afirmó que los más afectados fueron las personas que se mueven a pie.

Finalmente, automovilistas indicaron que tras varias horas, los semáforos volvieron a su funcionamiento habitual, regulando así el paso de automovilistas y peatones.