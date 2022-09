Solicitan ayuda para encontrar a desaparecido

Familiares solicitan la ayuda del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ángel Rangel Nieves, para intervenir en la búsqueda de José Vicente Nieto Mata, un joven de 29 años de edad, desaparecido el 20 de agosto de 2022 en la comunidad de El Coto.

De acuerdo con su hermana, Ana Julia Nieto Mata, José Vicente salió de su domicilio ubicado en la comunidad de El Coto a las 14:30 horas del sábado 20 de agosto de 2022 e iba vestido con pantalón de mezclilla azul claro, playera negra, chamarra negra con cierres a los costados y tenis desgastados color negro. Indicó que cuando salió de su hogar el joven no refirió a donde se dirigía, solo especificó que no tardaría y emprendió camino sobre la calle Emiliano Zapata.

Ana Julia detalló que esa fue la última vez que vio a su hermano, desde entonces su familia no ha sabido nada él. Por lo acontecido, aseguró la hermana del joven, familiares acudieron el domingo 28 de agosto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro a interponer una denuncia por desaparición, abriéndose así la carpeta de investigación con el número CI/QRO/27300/2022.

Sin embargo, afirmó, desde hace una semana de haber sido interpuesta la denuncia, la FGE no se ha puesto en contacto o visitado a la familia del joven desaparecido para recabar más datos acerca del caso. Puntualizó que algunos parientes del joven han frecuentado las instalaciones de la FGE para conocer avances, pero personal de la misma solo se ha limitado a decir, aseveró Ana Julia Nieto Mata, “que tengan paciencia”.

“Se hizo la denuncia el domingo pasado, hace ocho días. Asistió mi mamá con uno de mis hermanos a hacer la denuncia y de ahí para acá no han hecho nada (…). Nada más les dicen a mis hermanos que tengan paciencia y que tengan paciencia. Que esto tarta y que esto tarda y es todo. Ellos (personal de la FGE) no nos han visitado aquí para investigación. Que vinieran ellos y dijeran ‘oiga señora, usted que es su hermana ¿qué sabe de él?, ¿qué le dijo?’ Algo pero no se han acercado con nosotros”, comentó.

Puntualizó que el domingo 28 de agosto familiares se comunicaron a Locatel, instancia que los canalizó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo personal afirmó la hermana del joven, se ha comunicado de manera constante para darle seguimiento al caso.

No obstante, agregó, aunque “ellos han estado en contacto con nosotros y nos han dicho que ellos mandan los reportes a fiscalía. Todo lo que ellos han sabido los mandan a fiscalía y ellos tampoco han tenido respuesta (…). El día viernes tuvimos el último contacto con comisión. Nos dicen que hasta ahorita no han avanzado mucho porque no tienen un indicio por dónde empezar a buscar, porque fiscalía no ha dado como ese empuje”.

Es por ello que, aseguró, ante la nula respuesta de la FGE, solicitan el apoyo tanto del alcalde, Roberto Cabrera Valencia y del titular de la SSPM, Ángel Rangel Nieves, para intervenir y así poder agilizar el caso o bien, subrayó, que los elementos de la corporación realicen brigadas de búsqueda para dar con el paradero del joven de 29 años edad.

“Yo le pido a él, a Roberto Cabrera, que es el presidente de nuestro San Juan que, así como el vino a pedir el apoyo de El Coto y El Coto fue quien más lo apoyó, que así venga y nos devuelva ese beneficio, esa confianza de que él vino a decir que iba a quitar todo eso de la drogadicción y la inseguridad. Ese es el mensaje que le quiero dar a él, que mueva a sus autoridades para que aparezca mi hermano”, subrayó.

Asimismo, indicó que familiares y vecinos de la comunidad ha organizado brigadas de búsqueda que han recorrido parte del cerro de la comunidad, así como localidades entre ellas Arcila y San José Galindo.

Finalmente, detalló que se han dispersado volantes y carteles por comunidades y la cabecera municipal solicitando apoyo de la ciudadanía para encontrar a su hermano, cuyas señas particulares son cicatriz en el tobillo derecho derivada de una intervención quirúrgica, complexión delgada, piel morena oscura y una abertura en una de las cejas debido a una perforación.