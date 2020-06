El Bronco busca sancionar a quien intente contagiar de Covid-19

Monterrey, N. L- Las personas que sepan tienen coronavirus y salen de su casa para contagiar a otras, podrían ser sancionadas de acuerdo a modificación del Código Penal de Nuevo León.

El anunció lo realizó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón quien señaló que trabaja en la iniciativa la que está por firmarla para enviarla al Congreso de Nuevo León y los diputados tomen una decisión urgente.

"Modificar el Código Penal: una persona contagiada no puede ir a contagiar a otra persona, cuando sabe que es positivo al Covid y sale de su casa y va y contagia otras personas está cometiendo un delito o puede cometer un delito y debe ser sancionado. Pero también un negocio que sabe que uno de sus empleados tiene los síntomas y no le permite estar en su casa, también ese negocio tiene que ser sancionado", dijo.

"No me gusta la palabra sanción, pero tenemos que irnos educando para seguir adelante con el virus, seamos responsables todos, cuidemos que la actividad se vaya dando poco a poco, lo más fácil fue cerrar, ahora no queremos llegar a la multa o la sanción, pero es necesario ser responsables".

Por ello sabiendo lo que puede pasar necesitamos reglas más claras, insistió por lo que anticipa las sanciones, también a las empresas que no permitan ausentarse del trabajo a empleados con síntomas de covid-19.

La sociedad debe ser responsable en un momento en que el virus está activo y se incrementan los contagios, pero es necesario retomar las actividades económicas, indicó El Bronco al referir la necesidad de apertura.

