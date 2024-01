Registran ola de asaltos en Tabasco: "tienen propósitos propagandísticos", asegura AMLO

La tarde del jueves 4 de enero de 2023 transcurría en calma y con normalidad en Villahermosa, en donde los Reyes Magos se daban cita en los principales comercios en busca del regalo para los pequeños; sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida cuando en redes sociales se alertaba acerca de una serie de asaltos a varios comercios ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Una serie de videos daban cuenta de los atracos, en donde sujetos armados y cubiertos del rostro que se transportaban en automóviles o motocicletas amenazaban a los encargados para despojarlos de todo lo que pudieran.

Uno de los primeros videos daban cuenta de un atraco en una tienda de la ranchería Anacleto Canabal. Allí se apreciaba el momento en que nos sujetos entran armados a un local, portan armas largas, amenazan al personal y comienzan a vaciar una de las cajas registradoras. En todo momento los presuntos delincuentes apuntan con sus armas a los empleados, lo que deja ver una situación tensa y de peligro.

Mientras que casi de manera simultánea se reportó el atraco a la sucursal de Banco Azteca ubicada en la Villa Ocuiltzapotlán, en donde presuntamente, los sujetos con lujo de violencia, irrumpieron en el local y rompieron los cristales que protegían los equipos celulares para apropiarse de ellos.





Locales comerciales del centro histórico de Villahermosa bajaron sus cortinas ante la psicosis que han desencadenado los asaltos a mano armada que se han estado publicando en redes sociales.



Video: Javier Chávez pic.twitter.com/eHQjoaCKY3 — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) January 4, 2024





La información difundida indicaba que se habrían registrado hasta 10 asaltos en comercios de diferente tipo en Bosques de Saloya, Gaviotas Sur, Loma de Caballo entre otros. Incluso se dijo que una persona fue despojada de su camioneta.

Reportan operativos policiacos en la ciudad ante presuntos atracos en diversas colonias y rancherías de Centro



Video: Redes Sociales pic.twitter.com/9FuNPS7A7V — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) January 4, 2024

Ante los hechos, la precandidata al gobierno de Tabasco por el PAN, Lorena Beaurregard, publicó en sus redes sociales un video en donde le reclama y exige al mandatario estatal Carlos Manuel Merino que informe a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en la entidad y la manera en la que piensa resolver dicha situación.

"Lo que publican las redes sociales son videos, no son mentiras, no son cohetes, no son tronadores; son hombres armados que están nuevamente sembrando el terror, el caos en la población"; dijo al reiterar que era necesario que explique qué está ocurriendo.

Comercios cerrados debido a la ola de atracos en Villahermosa Fotos: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Se paraliza Villahermosa

La psicosis que generó la situación en la ciudadanía en general motivó a que locales comerciales del Centro Histórico de Villahermosa bajaron sus cortinas a fin de evitar ser víctimas de un atraco. En tanto, en la villa Ocuiltzapotlán, ante la tensión que se vivía la parroquia de La Natividad suspendió las misas programadas para la tarde de este día, según lo informó en sus redes sociales.

Algunos negocios, como conocida abarrotera determinó cerrar todas sus sucursales en la ciudad desde temprana hora a fin de salvaguardar la seguridad de su personal y sus clientes. De igual manera, las salas cinematográficas dejaron de brindar servicio. Y a pesar de que según la Secretaría de Movilidad (Semovi) desmintió la suspensión del servicio en las diferentes líneas de transporte público, una línea de autobuses que cubre rutas de Pichucalco, Teapa y Villahermosa realizó modificaciones a sus corridas.

Calles vacías y negocios cerrados se pudieron apreciar en Villahermosa, donde el flujo de transporte bajó notablemente Fotos: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

En las distintas paradas de la ciudad se pudo apreciar cómo el servicio colapsó, lo que obligó a muchos usuarios a recurrir al servicio de transporte por aplicación que por la alta demanda, elevó significativamente sus costos.

Es con fines propagandísticos: AMLO

Ante esto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina en Palacio Nacional que se trató de eventos con propósitos propagandísticos.

Reprochó que dichos sucesos violentos tuvieron mucha difusión por parte de medios de comunicación, en vísperas del arranque del proceso electoral en el país. Aseguró que las fuerzas armadas ya están estableciendo una estrategia Lara atender la situación.

“Ayer hubo robos en Villahermosa, con propósitos propagandísticos, hubo mucha difusión de esto. Quiero decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador Carlos Merino para apoyarlo en todo. Van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos”, declaró.

El gobernador Carlos Merino emitió un mensaje luego de los hechos violentos en Centro. Policías en operativo en el municipio. Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Explicó que se refería a propaganda, porque “afortunadamente no pasa a mayores” aunque se le dio mucha difusión. El presidente también detalló que lo sucedió en Tabasco “son cambios en los grupos criminales y se magnifican porque estamos en médio de temporada de elecciones”.

Finalmente, presumió que desde diciembre a nivel nacional hay un promedio de 60 homicidios diarios, cuando el promedio nacional es 80, “está bajando estos días, vamos a continuar así, siempre dándole atención al tema de seguridad”, aseguró.Hay 8 detenidos: SSPC

Poco después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que luego de los operativos implementados para restablecer el orden, ocho individuos fueron capturados como presuntos responsables de los hechos, a quienes se les decomisaron celulares, motocicletas y estupefacientes.

Los inculpados fueron capturados en Río Viejo, Guadalupe Borja, Gaviotas Sur, Anacleto Canabal, Centro, Gaviotas y Tabasco 2000; y una unidad fue recuperada sobre la carretera Macuspana Villahermosa. Todos los presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

Carlos Merino, gobernador de Tabasco. Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Asegura Merino que todo está en orden

Luego de la ola de asaltos que se desató en la ciudad de Villahermosa, y que generó psicosis en la sociedad, finalmente el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos ahora sí dio la cara para dar un mensaje a la ciudadanía. En un clip de un minuto con 11 segundos difundido en sus redes sociales, Merino Campos sólo reiteró la información del comunicado emitido poco antes por la SSPC.

Al respecto, Lorena Beaurregard celebró las detenciones, "pero ojalá no sean chivos expiatorios, porque en las imágenes oficiales no se ven por ningún lado las armas largas que portaban los delincuentes que asaltaron comercios hace unas horas".

Y añadió: "Y qué bueno que ya están preparando la salida del gobernador @cmmerino. Él sabe que debe hablar con la verdad, porque la gente no es tonta y ya lo tiene ubicado como un mentiroso".

