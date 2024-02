Tiroteo en zona residencial de Tijuana deja 7 detenidos y causa alerta en consulado de EU

Siete personas fueron detenidas la mañana de este lunes con ocho armas de fuego cuando presuntamente intentaban huir en un camión de mudanza, luego de abrir fuego en el residencial Toscana, en Tijuana, Baja California.

Según un reporte extraoficial, los detenidos son presuntamente responsables de un tiroteo en un fraccionamiento ubicado en las calles Cumbres de la Tarahumara y Vía Toscana en en Cumbres de Juárez, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, antes de las 5:00 horas de la mañana.

República Se desata enfrentamiento armado en Tamaulipas; aseguran armas y un vehículo blindado

La camioneta color blanco chocó contra un camellón ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc Sur y la calle Gobernador Rico, en el cual iban los ahora detenidos.

Uno de los detenidos resultó con lesiones de arma de fuego, por lo que fue trasladado hacia un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

Al momento, se registra un fuerte operativo policiaco en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Zona Urbana Río Tijuana, donde ya se encuentran los presuntos responsables.

Autoridades decomisaron cuatro armas largas, según información extraoficial.

CONSULADO DE EU LANZA ALERTA EN TIJUANA

El consulado de Estados Unidos en Tijuana publicó en redes sociales una alerta de tiroteo en la zona residencial Toscana, por lo que ordenó a empleados del gobierno refugiarse en sus hogares hasta nuevo aviso.

(1/5) Alert: Shooting Event in Toscana Residential Area, Tijuana

The U.S. Consulate General Tijuana is aware of a shooting event in the Toscana residential area. U.S. government employees have been instructed to shelter in place until further notice

More: https://t.co/YU9Huwrobn pic.twitter.com/LWRy2KDcCe — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) February 26, 2024

La alerta fue publicada este lunes a través de redes sociales, cerca de las 6:00 horas.

Publicado en El Sol de Tijuana