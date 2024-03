VORACES. Al flamante secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, ya le salió un caso para investigar si entre sus colaboradores existe o no quien “cobre piso” a los antreros de la capital. Resulta que algunos dueños de bares y discotecas, incluso los vinculados con personajes poderosos del panismo como Alfredo Botello, andan muy enojados ante lo que llaman una “oleada” de clausuras y haber sido contactados por “enviados estatales” que les exigen “moches” de 600 mil a 1 millón de pesos para reabrir sus negocios o para no ser clausurados por anomalías con su licencia de bebidas alcohólicas.





¡UY, UY, UY…! Entre los supuestos “enviados estatales” señalan a un ex regidor priista de Corregidora que en su decadencia presume ser pariente del ex gobernador Mariano Palacios, que además se anuncia como “el bueno” para gestionar que los empresarios no tengan problemas con la autoridad y que, el colmo, ha llegado a dar “cachuchazo” en algunos bares donde termina amenazando con cerrar el local pues tiene órdenes de cobrar el mentado “moche” ¿Será?





CORTOS. Así quedaron los cálculos de morenistas de San Juan del Río que esperaban a 12 mil personas para ovacionar a Claudia Sheinbaum en el mitin de ayer, pero sólo pudieron reunir a poco más de 2 mil 500.