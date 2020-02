JEFES. Es tal la anarquía con que trabajan los taxistas de la Terminal de Autobuses de Querétaro que ellos mismos incurren en la “piratería” de la que acusan y por la que ya hasta golpearon a choferes de aplicaciones como Uber. Entre las irregularidades, graves para la seguridad de los usuarios, está que decenas de ellos operan sin estar afiliados como deberían a la terminal y portar un terjetón; sin cumplir el requisito igual se forman, cobran y hasta se dicen con “derechos” para protestar contra los “ilegales”.

CUATES. Otra irregularidad es que choferes de taxi en activo, o exchoferes que trabajaron en la propia terminal, ofrecen “servicio de taxi” en las mismísimas puertas de la terminal pero hacen el traslado en autos particulares no registrados en ninguna aplicación… sin que los taxistas del sitio les llamen “piratas”, los golpeen o los denuncien porque son sus “cuates”. La lucha contra los Uber no es por trabajo propiamente, sino por un coto de poder con los usuarios como rehenes. Otra cosa sería si la TAQ tuviera, como en otros lugares del mundo (obviamente sitios civilizados) áreas especiales para los autos de aplicación y para los taxis tradicionales. Así el pasajero decide y se beneficia.

MITOS. No se conoce aquí un taxista de los “amarillos” que entregue facturas por sus servicios. No obstante esa carencia, siguen diciendo que los de aplicación “no pagan” todo lo que ellos sí. Y es todo lo contrario, porque las apps sólo por dar factura significa que pagan IVA e ISR, cuando menos, y además pagan (ellos sí) autos más nuevos y cómodos y en muchas ocasiones hasta cobran menos. Ayer mismo 48 organizaciones de taxistas se desligaron de las agresiones a choferes en la Terminal de Autobuses de la semana pasada (al rato dirán que nadie fue) y repitieron la mentira esa de que los “ilegales” no pagan. Y todo por evadir la sanción que debió venir desde hace mucho y que, ahora sí, parece que llegará desde el IQT.