FUGA. Nomás no reacciona Isidro Garay Pacheco al hecho de que las autoridades estatales ya abrieron una investigación por la fiesta que presuntamente organizó para festejar su santo el 15 de mayo, con más de 100 invitados y en plena contingencia sanitaria en Pinal de Amoles. El alcalde del eterno sombrero, que no se quita ni para honores a la bandera, es buscado para que aclare si estaba o no en la reunión “tranqui” que desacató todas las medidas de aislamiento contra el Covid-19, pero nadie da con su paradero.

CALLA. La secretaría de Seguridad Ciudadana, señalada en redes sociales por supuestos abusos, no dará su posicionamiento sobre las denuncias presentadas por el diputado federal Jorge Luis Montes Nieves ni por los videos revelados que muestran el actuar de los elementos de la Policía Estatal contra el quejoso legislador en territorio de Ezequiel Montes.

ESCÁNDALO. Recordemos que desde el 14 de marzo la Policía Estatal tomó el control de la municipal de Ezequiel Montes y continúa al mando. El video abona a la controversia que inició el viernes y ha escalado hasta encontrar respaldo de varios actores morenistas de relevancia como el senador y aspirante a candidato a gobernador Juan José Jiménez Yáñez.