NADA. La dizque “sorpresa” del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) fue que Jesús Rodríguez Hernández no aspira, dice, a ser candidato a nada. Igual, que su único interés es seguir haciendo política, “ser factor” para que en 2021 gane la gubernatura un candidato que dé progreso y unidad al estado. Y que no, que él no se va del PRI o lo queda de ese instituto.

COMPARSA. Acompañado por el abogado empresarial Norberto Alvarado, el exalcalde, exdirigente estatal y exdiputado priísta sugirió crear un frente anti Morena para evitar que vuelva a conquistar la mayoría del Congreso federal. El único partido vetado por Chucho Rodríguez es el de la 4T y parece que el membrete Redes Sociales Progresistas aspira a ocupar la vacante de partido aliado de PAN que dejó Querétaro Independiente, de la castigada Connie Herrera.

OBSTÁCULOS. Otro que no deja al PRI pero que anda ansiosos por dirigir un partido de reciente creación es Erik Osornio, con Fuerza Social por México. El exsecretario calzadista y loyolista será impugnado por los dos Joseluises Aguilera, quienes afirman que no está afiliado a ese instituto que busca encabezar.