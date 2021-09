CERRADO. Abigail Arredondo Ramos y Jaime Escobedo Rodríguez (el candidato peor votado este año) serán presidenta y secretario general de lo que queda del PRI estatal. Este sábado será el registro y podrán llegar decenas de aspirantes, pero ellos dos serán los únicos a los que no les faltará ningún papel. Así de chiquito ya se hizo el “partidazo”.





DECEPCIÓN. Se vino abajo la “grilla” de quienes echaban a pelear a la próxima secretaria de Educación, Martha Soto, con el futuro coordinador de Usebeq, Raúl Iturralde, armando una supuesta mala relación; todo lo contrario: ambos se han reunido para que el regreso presencial no se altere por el cambio de gobierno y para echar adelante el plan de Mauricio Kuri de regresar lo antes posible al 100% en todo el sector educativo.





ESCONDITE. Solo dos diputados locales no estuvieron en el Congreso estatal para votar sobre la legalización del matrimonio igualitario ayer: los panistas Verónica Hernández Flores y, caso especial, Miguel Ángel Torres Olguín. Especial porque su caso no fue ausencia, sino que de plano corrió a un escondite para no enfrentarse al polémico tema y durante toda la sesión no se animó, ahora sí, que salir del clóset.