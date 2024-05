Expediente Q | Derretidos 

En temporada de frío se adecua el calendario escolar para que los alumnos de educación básica tengan un horario diferente para evitar enfermedades respiratorias y con esto cuidar su salud.

Evitar que las bajas temperaturas obstaculicen las actividades escolares como lo son las que se realizan al aire libre y que en temporada invernal afectan la salud de los alumnos entre otras muchas cosas que se derivan del descenso de las temperaturas.

Hay propuestas que pueden sonar a ocurrencia de temporada pero la realidad es que el destino nos alcanzó. Las recientes olas de calor también están afectando a los estudiantes de educación básica y es que el calor es asfixiante, por lo pronto la secretaría de educación Martha Elena Soto Obregón ha revelado que el jueves definirán si podrían suspenderse clases o aplicar modificaciones al horario escolar en el estado de Querétaro debido a las altas temperaturas.

Las autoridades en materia de Protección Civil, tendrán que dar la última palabra y de verdad tendrían que hacer un análisis muy certero de la necesidad de modificar el horario aunque se antoja muy complicado.

Lo ideal es que las escuelas en Querétaro estuvieran climatizadas para enfrentar las diferentes problemáticas de clima durante todo el año pero hay que entender que tienen distintas necesidades como falta de baños, pisos, vidrios y no por generalizar sino que algunas carecen de mantenimientos básicos por diferentes cuestiones.

Hasta el momento no se han registrado casos de golpe de calor o insolaciones en alumnos o docentes al interior de las instituciones educativas; lo importante en este momento es que no se realicen actividades físicas en las últimas horas del turno matutino, ni en las primeras del turno vespertino, mantener hidratados a los alumnos y no estar bajo las inclemencias del sol.

DE REBOTE

Al fin del evento de presentación de las propuestas de los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro en las instalaciones del Tec de Monterrey, al candidato de Morena-PT y Verde Chema Tapia un alumno le cuestionó el origen de su patrimonio después de estar en el servicio público, el candidato le dijo que es producto de su trabajo como empresario y que no tiene prestanombres. A 20 días de campaña a Chema lo persiguen los terrenos de 20 millones y el refrigerador de 200 mil.