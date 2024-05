Expediente Q | Madres

A propósito del 10 de mayo día de la madre, una fecha muy importante para los mexicanos por lo que representa y el papel de la mujer, madre y trabajadora en este país.

De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) donde nos da conocer que siete de cada 10 mujeres de 15 años y más son madres.

Pero en cuestión de empleo y de productividad, las mujeres enfrentan una situación de desventaja y de bajo salarios y hay que sumarle el cuidado de los hijos que muchas veces para ellas se vuelve un problema grande, al no tener quien o quienes se hagan cargo del cuidado de los hijos, mientras la mujer se desarrolla en su vida Laboral y profesional.

Las mujeres que en la encuesta de INEGI declararon no haber trabajado, se les preguntó si tenían la necesidad y deseo trabajar y respondieron afirmativamente el 54.1 por ciento pero que no estaban buscando trabajo porque no tenía con quien dejar a sus hijos pequeños para cuidarlos; un 11.3 por ciento pensaba que por su edad o por su aspecto no la aceptarían en un trabajo; un 10.8 por ciento esperaba recuperarse de alguna enfermedad o accidente y el resto por situaciones diversas.

Tres de cada 10 mujeres que declararon ser madres son jefas de hogar y según la encuesta de INEGI de las mujeres de 15 a 60 años que reside con una hija o hijo menor de 18 años el 87.6 por ciento declaró que son quienes más tiempo dedicaban a su cuidado, es decir las mujeres hoy cobran un papel preponderante en el sistema de cuidados de los hijos o los ancianos y además un papel preponderante en el empleo; hay que trabajar mucho por el ingreso y hay que crear las condiciones de igualdad necesarias en nuestro país.

Hoy en día de las madres la mujer sigue en un papel lamentable de desventaja y los políticos que buscan el poder deben enfocarse en propuestas concretas y reales para las madres trabajadoras.

DE REBOTE

Las encuestas son fotografías del momento y el momento es hasta el 2 de junio, así que cualquier ejercicio que se haga, desde los más serios hasta los patitos; pues no retratan lo que sucederá a inicios del mes próximo. Así es por más que le cuenten que el arroz ya se coció y qué todo es mero trámite, no es cierto y venga de la esquina que venga la información, ya sea azul, guinda, roja o verde. La foto oficial es el 2 de junio.