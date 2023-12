Expediente Q | Sierra

Jalpan de Serra, la Sierra de Querétaro se ha vuelto un importante bastión político para ganar en esta contienda del 2024, y es que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quieren recuperar esta región queretana que fue arrebatada el pasado proceso electoral por un candidato presuntamente independiente Efraín “Payin” Muñoz Cosme.

Lo cierto es que Payin, llevaba más de 20 años militando en el PAN pero que por diferencias abandonó las filas del blanquiazul y se fue por esa vía que le dio el triunfo.

Hasta el momento el gobierno de este personaje ha resultado desastroso para la región serrana, y es que las ocurrencias y la falta de respeto a la ciudadanía se convierte en una constante que no le dará buenos resultados.

Payin pelea con los habitantes, es grosero con los electores y no atiende los ciudadanos; recientemente en un video que circuló en redes sociales, el presidente municipal, discutió con habitantes de comunidades, ya que no logró un acuerdo por diversas obras incumplidas por la administración municipal, los llamó ignorantes por no ir a la escuela y además los dejó con la palabra en la boca.

Payin se dedicó en campaña a prometer de todo y sin medida y no ha cumplido la mayoría de sus compromisos de campaña, desde hacer ciclovías, hasta mejorar la conducción del agua desde la presa para los habitantes.

Prometió caminos y eso precisamente fue lo que lo llevó a pelearse con los habitantes de su municipio de las comunidades de Agua Amarga, y Agua Fría.

Los partidos políticos que ven una oportunidad importante en Jalpan, ante las fallas del independiente que no pudo y no quiso cumplirle a los ciudadanos, se frotan las manos porque se ve complicado que Payin, repita en el encargo.

DE REBOTE

Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, ya son formalmente precandidatos panistas al Senado, la Comisión Nacional de su partido, les aprobó el registro y podrán comenzar con su precampaña de manera formal, veremos cosas novedosas.