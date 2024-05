Expediente Q | Solitario

Ahora que se está quedando más solo que un hongo, el candidato de Morena a la presidencia municipal de El Marqués, asegura “Yo no soy un candidato impuesto”. Jorge Lomelí, una vez que las cosas no le salen, le queda decir que hay una elección de estado en esa demarcación.

Imagínese nada más, las que eran sus estructuras, o sea sus seguidores apasionados y a los que convenció de ser un líder y que les movió las emociones; resulta que los “compraron” y a otros los obligan para no estar con su carismático líder; por esa razón Morena, ya presentó querellas ante la Fiscalía General del Estado.

“Han comprado líderes están utilizando todo lo necesario aún en perjuicio de la población para obtener votos y que quede un candidato” Eso dice el cuatro veces candidato a la presidencia municipal de El Marqués, todo es culpa de otros, porque él es querido y amado por los votantes pero los andan comprando.

Según Lomelí, a los comercios los obligan a poner publicidad del candidato del PAN y de no hacerlo los multan o les cierran el negocio, de ese tamaño son los señalamientos del candidato; según el morenista la gente es obligada a acompañar al candidato panista a sus recorridos.

Los morenistas acusan sin ton y son y según en próximos días presentarán pruebas, o sea de nada son responsables ellos, sino que todo es un complot para no dejar pasar a un candidato tan carismático y ganador como se supone es Jorge Lomeli.

ya veremos que se presentan de pruebas en los próximos días ante señalamientos tan directos del candidato de Morena y veremos si solamente se trata de puros pretextos ante una campaña que no salió como esperaba.

DE REBOTE

En el debate de las candidaturas al Senado destacaron los señalamientos y propuestas de dos, Agustin Dorantes y Santiago Nieto, ahora no hubo señalamientos del tipo: “una familia controla la seguridad en Querétaro”. Tal vez porque en el auditorio acompañando a Agustin Dorantes, estaba Juan Marcos Granados, ex Secretario de Seguridad Ciudadana. Tal vez por eso Santiago Nieto, prefiero no tocar el tema.