La grabadora

Para terminar, por ahora, con Don Rafael Camacho Guzmán, gobernador de Querétaro 1979-1985. Si no concluyo ahora con las anécdotas, historia y obra de Don Rafael nunca acabaré. Démosle fin.

Solo recurriré a mi memoria. Cuando don Rafael fue gobernador le dio vida a una zona marginada como era Lomas de Casa Blanca, donde el drenaje corría por el arroyo de las calles de tierra, los habitantes ni eran dueños de sus entonces casi parcelas, llegó el mandatario y dignificó la zona empedrando las calles y enterrando el drenaje, dando vida diferente a miles de habitantes de la zona, planificó su futuro y ahí eta Lomas de Casa Blanca.

Vamos con las Misiones de Fray Junípero, abandonadas y saqueadas por buitres políticos de aquel entonces. Primero Camacho rehabilitó la carretera desde Querétaro capital, hasta Arroyo Seco y Landa de Matamoros, los municipios más lejanos de la capital. Luego se encargó de las Misiones que hoy siguen siendo u atractivo turístico. Incansable le siguió con la remodelación de las presidencias municipales de los 18 municipios y construyó de un auditorio a cada uno.

En la capital recuperó el Palacio de la Corregidora, que fue cárcel y presidencia municipal en abandono, se encargó de habilitarla como sede del Gobierno Estatal, tal y como lo conocemos actualmente, incluso importó madera de Guatemala para techos y pisos. Hoy digna sede de los poderes del Estado. Don Rafael se esforzó por crear futuro trazando libramientos como el de Corregidora a la carretera a Celaya Cuota, que ahora continúa hasta Santa Rosa Jáuregui.

Entre tantas acciones que no terminaría de mencionar, tres súper obras de Camacho. Uno: el estadio Corregidora de Querétaro, en contubernio con Guillermo Cañedo, organizador del Mundial, lo construyó para el campeonato mundial de futbol 1986. Y ahí está el Coloso del Cimatario desafiando el tiempo. En su momento se convertía en cancha de tenis o espacio de espectáculos. Sonoridad para música clásica, en aquel entonces con escenario que giraba para diferentes platós. Tres: Auditorio Arteaga, que continúa siendo un escenario único para box, lucha libre, básquet y muchos otros espectáculos.

Don Rafael Camacho Guzmán, un político genio incomprendido en su tiempo que hoy es, a decir de muchos y de mí también, el mejor gobernador que ha tenido Querétaro, sin quitar méritos a mucho otros que han logrado trascender por sus obras.

Bueno, le seguiré de hoy en ocho, con algunas más anécdotas de este mandatario queretano. Ah, una muy importante cuando toma protesta como gobernador. Una historia muy especial, tendré que extender un capítulo más.

Ya me despido porque mi director, don Mario León me regaña porque escribo de más. Si quieren me leen de hoy en ocho.





Que ya están las campañas en su inicio y las promesas también.