La política es la herramienta que nos permite cambiar la realidad a través de las propuestas de la sociedad, por lo que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para consolidar un Movimiento Transformador en nuestra entidad. Estoy convencido, como lo ha señalado el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “solo el pueblo puede salvar al pueblo”, con sus ideas y sus propuestas.

Querétaro, al igual que el resto del país, se dirige hacia una metamorfosis profunda. No, no es una pretensión, es una realidad y será en beneficio de todas y todos los que habitamos este estado, porque es nuestra gente quien hoy alza la voz, quien anhela el cambio verdadero tras haber sufrido la opresión, el abandono y la indiferencia. El pueblo no pierde la esperanza de un progreso hacia el futuro y alcanzar este propósito nos involucra a todas y todos.

Por lo que, a través de MORENA conformamos un Movimiento político, social y transformador cuyo objetivo es generar las condiciones propicias para el desarrollo digno de la sociedad, de manera cercana y comprometida con su gente. Estos tiempos nos demandan asumir una responsabilidad total con nuestra sociedad, esa es nuestra visión y la construiremos en unidad, por el interés general.

Estas son las principales bases sobre las cuales se sustenta nuestro Movimiento y eso es lo que siempre nos debe de guiar. Los cimientos están puestos, el Sr. presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya lo hizo. La esperanza de un futuro promisorio para todas y todos es la meta, y Querétaro no es la excepción.

Esta es la visión que comparto y con la cual me encuentro comprometido. No tengo duda alguna de que esta transformación es necesaria para evolucionar en todos los aspectos: humano, social, cultural y económico. Ya hemos atestiguado el surgimiento de un México justo y democrático; un México que cuida de sus adultos mayores, vela por el futuro de nuestros jóvenes, que construye espacios equitativos y seguros para las mujeres, y que ha luchado por reivindicarse con nuestras raíces. La revolución de las consciencias ha comenzado.

Actualmente MORENA gobierna en 22 estados, 514 municipios, confirmando a los escépticos que nuestras trincheras se están expandiendo, que el horizonte es claro y para nada lejano. La Cuarta Transformación en Querétaro ha tenido una evolución constante y pronto conseguirá su apogeo, porque la 4T ha llegado para quedarse. Si nuestros adversarios, no están conscientes, es porque están distraídos.





*Diputado local por Morena