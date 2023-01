7 cosas que no debes contarle a nadie

En su cuenta de TikTok @gabrielaordonezhn, la soul coach y experta en meditación compartió con sus más de 800 mil seguidores las cosas que debes mantener privadas en tu vida para un mejor desarrollo personal.

1. Si te vas a poner a dieta no se lo digas a nadie.

"Probablemente has dicho esto miles de veces y has quedado mal, cuando las personas escuchan que te vas a poner a dieta y te conocen prácticamente lo que van a empezar a decir es que no lo vas a lograr, eso es una realidad que tú has creado y una percepción que ellos tienen de ti, así que mejor no digas nada y simplemente hazlo, a veces hay personas que creen que con decirlo se comprometen más pero no, porque si necesitas que otra persona escuche lo que vas a hacer entonces te falta un poquito de disciplina", dice.

2. Ten mucho cuidado con quién hablas sobre dinero

"A las personas les incomoda hablar sobre dinero cuando no lo tienen o tienen problemas económicos, si a ti te gusta hablar sobre dinero y a ellos no pueden crear sentimientos de envidia que te pueden afectar gravemente, recuerda que todos somos energía y si hablas con alguien de los temas equivocados, esto trae cosas negativas.

3. Problemas con tu pareja

"Si hablas mal de tu pareja, las otras personas van a pensar mal de él o ella y después de eso ya no vas a poder limpiar esa imagen".

4. No cuentes si has ayudado

"Estas cosas deben quedar en privado porque si las dices pierden su recompensa, la más grande que te dará Dios".

5.Problemas familiares

"Pasa lo mismo que con tu pareja, si pones mal a tu familia y hablas mal de ellos, está destinado al fracaso".

6. Las cosas que has aprendido de espiritualidad

"Las personas que no la practican piensan que es una tontera, así que no pierdas tu tiempo".

7. No cuentes tus proyectos a personas mediocres

"Si tienes un plan de negocio que es increíble y se lo vas a contar a personas que han fracasado en su negocio o si quieres tener una relación hermosa y se la cuentas a quienes han tenido divorcios, separaciones, te van a meter en la cabeza ideas muy horribles y te dará mucho miedo. Las palabras de las personas funcionan como espermatozoides, entran y fecundan tu cerebro, así que ten mucho cuidado con lo que estás dejando que se te fecunde en el cerebro.