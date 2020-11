Adriana López, impulsando talento mexicano

“México de mis amores eternos” es la marca que Adriana López creó en el 2016, promoviendo y comercializando piezas textiles, joyería y obras de arte, impulsando al talento mexicano que pone su corazón y trabajo en cada pieza, comenta ante este medio, quien también nos comparte su orgullo por ser mexicana, radicada actualmente en New Jersey USA, desde donde, a través de redes sociales se encarga de promover los diferentes productos: moda mexicana hecha por nuestros artesanos, ropa, accesorios, bolsas y algunos artículos para el hogar; la mayoría de las piezas son bordadas a mano.

El nombre de la marca que creó, nos dice, se debe a varias razones “la distancia, el recuerdo, el significado de lo que para mí representa, el contacto directo con mi país y el arraigo. Amo tantas cosas de mi México, lugares, su arquitectura, las playas, los colores, su aroma, los paisajes, la gente tan cálida, la comida, el clima, sus canciones, el tequila y mucho más”.

Su inspiración para realizar este proyecto, surgió, comenta, a raíz de haber formado parte de la fundación “Digital Citizen Fund” encabezada por Roya Mahboo, cuya labor era apoyar a niños de bajos recursos en sus estudios en el área de tecnología en Afganistán como en México, derivado de ese proyecto y con el fin de obtener recursos para apoyar a los estudiantes de la Escuela “Mano Amiga de Chalco” es que inició con la comercialización de productos mexicanos, lo que para ella ha significado “una de las experiencias más bonitas de mi vida, no me pierdo cada año, asistir a las graduaciones que son tan emotivas”.

La promoción de los productos, nos comenta, es gracias a la tecnología, sobre todo con la situación que estamos viviendo, las redes sociales han sido sus aliadas, en especial Instagram y Facebook, además ha participado en los Pop up shows, festivales y bazares; nos comparte “tuve el honor de ser partícipe en una expo venta en el American Museum of Natural History, en New York City promoviendo las maravillas de nuestros artesanos” lo que para ella representó, una experiencia increíble.

Muy contenta, motivada y satisfecha por sus logros, Adriana continúa realizándose en las diferentes áreas, y en el área laboral a través de su proyecto que creó hace cuatro años, exaltando a los artesanos mexicanos y su trabajo.