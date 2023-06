Ale Britto, impulsa la escena musical en México

Un orgullo mexicano es Alejandro Brito o mejor conocido como Ale Britto, este talentoso músico y emprendedor ha logrado destacarse en la industria de la música electrónica con su productora Ikal Project, donde impulsa la escena musical en México.

El artista visual ha grabando festivales destacados y promoviendo talentos emergentes y habla para Diario de Querétaro acerca de sus nuevos proyectos como el festival Honezt, que busca revolucionar la experiencia festivalera con una propuesta honesta y de calidad.

SU HISTORIA DE ÉXITO

Ale Britto comparte para nuestros lectores que a sus 30 años, ha dedicado 15 años de su vida al mundo del entretenimiento, especialmente en festivales de música electrónica, realizó sus estudios en administración de empresas de entretenimiento en la Universidad Anáhuac y ha logrado a través de los años de tener una amplia formación relacionada con el entretenimiento y la representación de artistas y deportistas.

Hace aproximadamente 5 años, Ale Britto fundó Ikal Project, una productora especializada en contenido audiovisual y eventos masivos, donde han podido grabar numerosos festivales destacados en México, como el Tomorrowland en Tulum, Afterlife, solo por nombrar algunos eventos recientes. Además, ha trabajado con reconocidas marcas como Telcel Corporativo y Hellmans, organizando eventos y promociones.

“Hace aproximadamente 5 años comencé con el proyecto de Ikal Project, que es una productora de contenido audiovisual y de eventos masivos, la cuál ha estado creciendo bastante rápido”, mencionó.

Foto: Cortesía | Ale Britto

Su labor en los festivales va más allá de la producción de audio y video, incluyendo la documentación de todo lo que sucede en el backstage y la creación de videos post evento para la promoción futura.

Para llevar a cabo estos eventos de gran envergadura, para ello el artista cuenta con un equipo de trabajo compuesto por al menos 10 personas, incluyendo camarógrafos, fotógrafos y personal encargado de la dirección de montajes. Además, se contratan proveedores de audio, iluminación, ingenieros y grúas, todos trabajando en conjunto para lograr el éxito de cada evento.

Ikal Project ha trabajado con destacados artistas de la música electrónica, como Black Coffee, Boris Brejcha, Savage & She y Korolova Monolink, Tale Of Us, Blondish, Diplo, SHU, Dan Garcia, Themba, Nina Kraviz, Vintage Culture y muchos más. La calidad de su trabajo ha permitido que los artistas internacionales se acerquen a la compañía para documentar sus conciertos en México, lo cual enorgullece a Ale Britto y su equipo.

Aunque existen otras productoras en la ciudad de México, Ikal Project destaca por su enfoque en la generación de contenido y su capacidad para ofrecer lo último en equipos de cinematografía, edición y postproducción. La creatividad y el valor agregado de su equipo se reflejan en la calidad final del producto, lo que ha impulsado su crecimiento en la industria.

Mirando hacia el futuro, Ale Britto menciona los próximos proyectos que se avecinan. Destaca el festival de Boris Brejcha en Tulum, seguido por el festival ZAMNA, que se realizará durante el fin de semana de la Fórmula 1 en Ciudad de México y contará con la participación de DJ de renombre internacional.

Además de su trabajo en Ikal Project, Ale Britto se encuentra emocionado por su proyecto musical Bvroz, que se encuentra en pleno desarrollo y tiene como objetivo producir música de géneros como afro house, melodic house y techno melódica. A su decir la compañía impulsa varios talentos en esta área, siendo uno de ellos Bvroz, proyecto en el que toca junto a su hermano.

Ale Britto y su equipo están desarrollando un nuevo proyecto llamado Honezt, un festival que busca destacar por su calidad audiovisual, artística y gastronómica.

Foto: Cortesía | Ale Britto

Con la intención de convertirse en una marca importante de festivales a nivel nacional e incluso internacional, donde planean realizar estos eventos cada 3 o 4 meses, comenzando en Puebla y expandiéndose a otras partes de México, incluyendo Querétaro.

El también productor a través de su talento musical y su visión empresarial, ha logrado destacarse en la industria del entretenimiento. Con Ikal Project y sus proyectos en constante crecimiento, continúa dejando huella en la escena musical y promoviendo la música electrónica en México.

