Ángel Espinosa impartió conferencia para la comunidad católica

La comunidad Quédate con Nosotros de San Juan del Río organizó la conferencia denominada “Desintoxica tu corazón a través de tus obras”, impartida por el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, en el Cecuco.

El padre Efraín Gómez, fundador de la Comunidad quédate con nosotros, dio la bienvenida a los presentes y agradeció la gran respuesta que recibió del público, en esta segunda visita del conferencista al municipio.

La comunidad católica se reunió para escuchar las palabras del padre que ha escrito el libro “El anillo es para siempre” y quien ha impartido conferencias en México, Estados Unidos, Francia, Italia y España.

“El demonio tiene un veneno específico con un olor para cada uno de nosotros, lo que te tienta a ti no me tienta a mí. Yo tengo mis propias tentaciones, pero no se las voy a decir. Hay que hacer un acto de conciencia de que cosas son las que nos tientan”.

Entre bromas, el padre habló sobre el llamado que Dios tiene para todos y como nuestras acciones determinan nuestra vida como católicos. Al finalizar la conferencia, Ángel Espinosa firmó algunos libros y se tomó fotos con los asistentes.