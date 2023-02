Llama obispo a no criticar y hacer el bien

El obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, llamó a la población de fieles católicos a no criticar y servir a quien más lo necesita como ayuno en esta Cuaresma, periodo que dijo, inicia este Miércoles de Ceniza.

Al respecto, aseguró que el consumo de la carne roja durante el inicio de la Cuaresma y los días viernes mientras perdura dicho periodo, puede ser opcional, pero es mejor evitar criticar, no leer la biblia y ayudar a quienes más lo necesitan.

Local Católicos acuden al Miércoles de Ceniza

Ante el periodo de conciliación y reconversión, el obispo aseguró que es necesario que la población de fervientes cuente con una preparación espiritual adecuada para participar en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

“Tenemos otro tipo de ayunos, como es el dejar de criticar, es dejar de ayunar de no leer la biblia, porque hay mucha gente que no la ha leído, dejar de ayunar de no servir al hermano, son los signos especiales de lo que Dios nos pide en la Cuaresma”, señaló.

Por lo anterior, afirmó que en las iglesias de cada colonia y comunidad se contará con una serie de recomendaciones para ayunar en esta Cuaresma, con la finalidad de que puedan tener una buena preparación espiritual para la Semana Mayor.

Comentó que en todas las iglesias se contará con actividades a partir de este miércoles, con la intención de que los fieles católicos puedan participar, ya que en los últimos años estos mismos se vieron suspendidas por la emergencia sanitaria.

Local Reactivan actividades religiosas

“Este año parece ser que ya no tenemos limitaciones, tenemos la prudencia necesaria para protegernos, parece que la pandemia está queriendo desaparecer o por lo menos ser menos agresiva”.

Te puede interesar leer: Anuncian jornada “Confesiones Cuaresma 2022”

Finalmente exhortó a los católicos a participar este miércoles en el inicio del periodo cuaresmal, con la finalidad de tener una reconversión de una vida insana a una vida con Dios y en armonía, dijo.