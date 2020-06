Angie Santana en el arte de la fotografía

Fascinada al ejercer su profesión que eligió para desarrollarse es como se muestra Angie Santana, quien disfruta cada sesión que realiza en la que se involucra con todo su ser “mientras hago foto me olvido de todo y me concentro en el amor que las personas transmiten y los momentos que comparten conmigo para crear recuerdos invaluables”.

Angie es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Bellas Artes donde estudió Licenciatura en Artes Visuales, fue incluso a mitad de la carrera que inició sus primeras sesiones -agradeciendo la confianza de sus primeros clientes- y al concluir su carrera universitaria en el 2012 se dedicó de lleno al arte de la fotografía, además de participar en congresos, talleres, cursos presenciales y cursos en línea “para seguir aprendiendo y actualizando”, siempre, dice, con el apoyo de su familia.

Foto: Cortesía | A. Santana

Círculos Artesanía con estilo vintage

Aunque le resulta difícil elegir un tipo de fotografía que sea su favorita, cita las de recién nacidos, las de maternidad, niños, parejas, hasta las bodas y eventos, las cuales, comenta, todas tienen algo especial.

La fotografía le ha dado un sinfín de cosas positivas en su vida, ha conocido personas y familias maravillosas, ha ido a lugares increíbles, “la satisfacción de ver cómo crecen los bebés y cómo crecen las familias es un sentimiento que me llena el alma. Me encanta esa transición de hacer las fotos de maternidad, las mamis con un brillo único en los ojos y al poco tiempo hacer los retratos y primeras sonrisas de los recién nacidos, me parece un proceso lleno de magia”.

En la fotografía –nos plática- ha encontrado el equilibrio de su vida, incluso como terapia. Ha aprendido que para ser mejor fotógrafa es esencial ser mejor persona, eso la ha llevado a cuidar sus emociones, a practicar yoga y meditación, a cuidar su cuerpo y mejorar su alimentación, amar y agradecer todo lo que le rodea.

Foto: Cortesía | A. Santana

Es como Angie, inmersa en el proceso de proyectar y capturar imágenes se desarrolla profesionalmente, disfrutando de cada momento, de cada sesión, de cada persona y lugar que elige o la eligen para captar a través de la lente.