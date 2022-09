Cachorro 0007, enamorado del arte de la fotografía

Jorge Aguirre Tapia, que en redes se presenta como cachorroo07 es un veracruzano radicando actualmente en la Ciudad de México, a sus 43 años fotógrafo Profesional, su gusto por el arte nació a raíz de trabajar con el maestro compositor mexicano Reyli Barba, como Personal Manager durante 6 años, fue ahí cuando adquirió su primer cámara profesional, comenzando a tomar fotos para documentar los shows del cantante en sus presentaciones por México y el Extranjero, creando el contenido para las redes sociales del artista.

Su gusto por la fotografía creció y lo llevó a emprender esta carrera de una manera más profesional, realizando sus estudios en diferentes escuelas de artes visuales especializadas en fotografía artística, moda y editorial en la Ciudad de México.

Cachorroo07 plática para Diario de Querétaro “En ese tiempo me di cuenta de la magia de la fotografía, la cual es un arte y uno de los medios de expresión más difundido a nivel mundial, fue así como comencé a desarrollar mi propia técnica y estilo”.

“He llegado a desarrollar la fotografía con el paso del tiempo en diferentes facetas, como la fotografía editorial, la cual comencé a trabajar en estudio, donde la fotografía no tiene límites, me refiero que en un estudio de fotografía, se pueden realizar fotos que nunca pensé poder hacer, haciendo el uso de diferentes elementos como: cicloramas , telas, flores, agua etc., el manejo de la iluminación, la cual te muestra diferentes formas y manera de proyectar una imagen, desde una foto simple utilizando una sola fuente de luz, hasta utilizar 4 o 5 con geles de color y dominarlas a manera de que las o los modelos queden contentos con los resultados”.

La iluminación en fotografía, es la disciplina que se encarga de aportar a una escena, la cantidad de luz necesaria para conseguir el nivel de exposición correcto para el mensaje, emoción o historia que el fotógrafo desea transmitir, y con la cual se puede llegar a jugar de diferentes maneras, en diferentes situaciones, ya que no solo en estudio se ocupa. “La fotografía urbana me apasiona, pues una pared, grafiti, flores , paisajes, locaciones en general, si se sabe colocar bien la iluminación, la locación, los modelos y los alrededores se puede llegar a obtener resultados espectaculares”.

“Una de mis primeras modelos fue la cantante y actriz La Cerino, quien me dio la oportunidad de realizar mi primera sesión a nivel profesional, obteniendo un gran resultado, quedando muy contenta con lo logrado en un estudio de fotografía y en diferentes locaciones de México y el extranjero”.

Cachorro con el paso del tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar en fotografía de espectáculos, con artistas de nivel internacional como la cantante mexicana Alejandra Guzmán en México y fuera del país, así como con la cantante Ana Bárbara, Fey, Cristian Castro por mencionar algunos.

“Tengo muchos proyectos a futuro, uno de ellos, es tener un estudio de fotografía en mi ciudad natal Veracruz Puerto, donde me gustaría impartir cursos gratuitos de fotografía, composición, iluminación y edición. Esta última se realiza a través de herramientas y técnicas de diseño gráfico, que permiten modificar imágenes, incluyendo eliminación de objetos o personas, cambios en el fondo, corrigiendo el brillo, los contrastes, la saturación y la luz; todo esto para crear un panorama natural y cálido”, finalizó el creativo.

Instagram. @cachorroo07