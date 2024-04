Pide Vega no sacar raja política sobre Ley de Aguas

No es momento para que, los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprovechen para sacar raja política sobre la recién aprobada Ley de Aguas en el Estado de Querétaro, y se debe dar la pauta a la propuesta de mejoras para los diferentes sectores de la población.

Así lo dio a conocer, el candidato por el XI Distrito del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Vega Guerrero, al mencionar que, este es un mecanismo que servirá para garantizar el líquido para las familias que habitan en Querétaro, especialmente en la zona metropolitana.

Elecciones 2024 Guillermo Vega llama a IEEQ vigilar seguridad de campañas

Comentó que, los candidatos morenistas como Santiago Nieto y Gilberto Herrera, buscan desvirtuar la información para decirle a la gente que el líquido se estará tandeando en algunas partes, sin embargo, aclaró que, esta ley busca reconocer el derecho humano al agua, además de generar una conciencia.

"En caso de morosidad de un ciudadano, no se le puede cortar el agua, y que se le deben garantizar cuando menos que tengas 50 litros por persona. Por ejemplo aquí en San Juan del Río, la JAPAM no ha cortado el agua por falta de pago, y lo que están haciendo Gilberto y Santiago es querer engañar a las personas".

Sostuvo que "les tengo un dato, ya Gilberto Herrera en 2021, ya había presentado una ley en el senado que dice lo mismo que aprobamos en Querétaro, pero no se las aprobó el senado. Hay una realidad de que no tenemos agua, si hay una alerta hídrica, entonces soy morena no puede sacar raja política de una situación que es a nivel nacional".

Vega Guerrero indicó que, es momento de juego limpio y de hacer campañas a pie para responder a lo que la gente pide, por lo cual invitó a los candidatos a que se conduzcan con rectitud ante este proceso electoral.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

UNIDAD

Al cuestionar al candidato a legislador sobre cómo ha trascendido esta primera semana de campaña, resaltó que las fuerzas políticas que se ven representadas mantienen una unidad, y que estos días serán de camino, tocar de puerta en puerta y generar diálogo con los sectores.

Por su parte, informó que, ha tenido diferentes encuentros por colonias y comunidades en busca de fortalecer sus propuestas y reiteró que estará impulsando, en caso de haberse favorecido con el voto, en acciones como llevar programas de calentadores solares, tinacos y estufas ecológicas para quienes más lo necesitan.