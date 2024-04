Avance de Morena sería un riesgo, afirma Memo Vega

No se puede permitir que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) gane terreno en el estado de Querétaro, toda vez que existe el riesgo de que haya un retroceso y la falta de resultados, tal y como ha sucedido en otras entidades del país, afirmó el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el distrito 11, Guillermo Vega Guerrero.

Señaló que Querétaro se ha caracterizado por la seguridad, el desarrollo económico y la civilidad que existe en este territorio, afirmando que esto lo ha posicionado como un estado líder en el país. En ese sentido, aseveró que no se debe permitir que el estado se “morenice”, pues las entidades que lo han hecho han presentado un declive en diversas materias.

Afirmó que, según estadísticas, en los lugares donde ha ganado y gobernado Morena se han presentado retrocesos y falta de resultados, los cuales solo han afectado a la ciudadanía.

“Lo que nos mueve es que a Querétaro le siga yendo bien. Por supuesto, lo que no queremos es que se morenice porque los estados que se han morenizado están perdiendo, y no pierden los estados, pierden los ciudadanos (…). La estadística no falla, y la estadística te señala claramente que donde ha gobernado Morena hay retroceso y falta de resultados. Diría yo que, básicamente, no se avanza”, comentó.

Aseveró que dentro de este proceso electoral lo que se busca es defender al país de lo que calificó como una destrucción provocada por Morena, señalando que los gobiernos morenistas han provocado un abandono en materia de salud e infraestructura, además de que han producido una ola de inseguridad en gran parte del país.

En ese sentido, mencionó que este proceso electoral va más allá de lo tradicional, pues se tratan de un “momento histórico” en donde se debe de hacer un esfuerzo para defender a México y a Querétaro. Manifestó que su campaña se encaminará a la civilidad y se centrará en las propuestas para los ciudadanos.

“Es un momento histórico en el que tenemos que entrar a defender a México de la destrucción en la que Morena lo está hundiendo, en inseguridad, en abandono en salud, en abandono a la infraestructura y pues en un país lleno de mentiras y simulaciones que no queremos para nuestros hijos. Así que esto se ha vuelto más que una campaña tradicional, se ha vuelto en un momento histórico y por eso le entramos con fuerza”, apuntó.

Finalmente, aseguró que si bien no hay un exceso de confianza, sí existe la seguridad de que existe un respaldo ciudadano.