Respalda Guillermo Vega a Xóchitl Gálvez

De cara a la contienda presidencial de 2024, quien debe de encabezar la candidatura por el Frente Amplio por México, es Xóchitl Gálvez Ruiz, pues con ella existe la esperanza de que se pueda derrotar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del próximo año, afirmó el diputado local por el X distrito de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero.

Tras la visita de la aspirante a San Juan del Río, el legislador panista destacó que se sumó a este proyecto debido a que lo cautivó la trayectoria personal y política de Gálvez Ruiz. Destacó que es el único personaje que se encuentra a la cabeza del registro de firmas de apoyo, pues ya suma más de 350 mil rúbricas, lo que la enfila a ser la representante del Frente Amplio por México y posteriormente candidata a la Presidencia de la República.

“Yo me sume a su campaña porque me puse a leer entrevistas, a investigar quién es ella y la verdad es que me ha apasionado, me ha cautivado su lucha. Salir de su comunidad, de su pueblo y lograr lo que ha logrado. Me parece que eso es lo que define a los mexicanos, el esfuerzo, la lucha. Y bueno, por eso estamos con ella y estamos bien convencidos de que con ella llegó la esperanza de que sí se puede derrotar a Morena. No hay otro, debe ser Xóchitl”, comentó.

Añadió que anteriormente no existía ningún cuadro que emocionara o despertara una esperanza entre militantes de partidos de oposición y la ciudadanía para contender por la Presidencia de la República, por lo que se avizoraba un panorama complicado de cara al 2024. No obstante, dijo, este ambiente cambió con el denominado “efecto Xóchitl”, el cual ha atraído a diferentes sectores de la sociedad para mostrar su respaldo hacia la aspirante.

“Antes de Xóchitl se veía, honestamente, muy complicado poder ganar la presidencia de la república. No había, honestamente, ningún cuadro que emocionara, que generara la convicción, la esperanza de poder ganar hasta que llego Xóchitl. Hoy, honestamente, ya hay, no solamente de gente que milita en partidos políticos, sino que hay una sociedad que se interesó en conocerla, que se interesa en firmarle, que se interesa en acompañarla.”, apuntó.

Añadió que México ya está listo para ser gobernado por una mujer, por lo que aseguró que Xóchitl Gálvez Ruiz será la próxima mandataria de la nación. Frente a ello, puntualizó que los partidos políticos deben de tener un acompañamiento hacia ella, toda vez que en las elecciones se enfrentará a lo que describió como un “sistema electoral que es corrupto y corruptor. Un sistema que dirige Morena”.

Finalmente, expresó que la visita a San Juan del Río ratifica la importancia que este municipio tienen a nivel nacional por las características que engloba, entre ellas el tema industrial y su cercanía con la Carretera Federal México-Querétaro.