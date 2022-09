Carmela Alú de “So Beauty Miami” participará en el evento Mundial de Maquillaje Permanente en Turquía

El 18 de octubre 2022 la reconocida fundadora de So Beauty Miami, Carmela Alú participará en el evento Mundial de Maquillaje Permanente que se llevará a cabo en Turquía, en el que tendrá la responsabilidad de representar a los Estados Unidos con la técnica de Microblading en una competencia en la que se pondrá a prueba el talento de los mejores del mundo, y donde la experta tendrá una posición durante la contienda.

Aunque es seguro que dejará en alto al país americano, ya que, tras más de cinco años de carrera profesional dentro del segmento de la belleza en la unión americana es la primera hispana en obtener el máximo premio del evento Microblading USA 2022.

Además, ha obtenido múltiples certificaciones, entre las que destaca la certificación internacional que obtuvo como Máster de LatinBrows, tratándose de la técnica más completa que combina la naturalidad del Microblading con el popular efecto maquillaje.

Círculos Raquel Bessudo, brilla con luz propia

Carmen reveló que es una inmigrante que se mudó a EE. UU. hace más de ocho años y quien descubrió su pasión tras identificar un vacío en la oferta de especialistas en cejas dentro de la ciudad de Miami. Por esta razón, comenzó a capacitarse para ofrecer un servicio profesional completo con el que lograra perfeccionar las cejas de sus clientas y realzar su belleza.

Después, Alú contó que con este impulso, fundó “So Beauty Miami”, marca con la que ha logrado posicionarse como referencia obligada en el mercado de la ciudad, en el que destaca el equipo de especialistas, la capacitación constante en las últimas tendencias y la atención a un servicio de primera en el que son expertas en microblading, microshading y powder brows, que durante más de cuatro años han logrado embellecer el rostro de más de 2000 mujeres, obteniendo resultados satisfactorios y trabajos artísticos.

Al respecto expresó, “en So Beauty Miami, no vamos con las tendencias, ni las modas, el objetivo de mi marca va más allá, sin plantillas, hemos encontrado el éxito a través de resultados elegantes, en el que no haya inventos sino perfeccionamiento de la ceja natural tras identificar la morfología facial”.

Círculos Beatriz Higuerey toda una triunfadora

Carmela Alú declaró que se ha enfocado en que todo su equipo de especialistas, sean capaces de implementar la técnica del microblading para mejorar la forma de las cejas y rellenar todos los huequitos y vacíos logrando que se vean más tupida y definida sin perder la naturalidad.

“Mi mayor satisfacción, tras ver el trabajo que realizamos en So Beauty Miami, está en las caras de alegría de mis clientes cuando se miran al espejo y ven un rostro más fresco que luce mucho más joven, eso me impulsa a seguir”.

La creativa aclaró que actualmente en su lugar actualmente ofrece una experiencia completa de servicios asociados a la belleza, entre los que destacan además de la micropigmentación de cejas, otros servicios como: powder eyebrows, micropigmentación de labios, delineado de ojos, depilación láser, faciales, remoción de tatuajes, y más. También, ofrecen cursos y capacitaciones en los que imparten herramientas y técnicas para quienes estén interesados en emprender en este nicho.

Círculos La tiktoker Silvana Flores cumple el sueño americano

Cabe destacar que en lo que va de este año, la Academia So Beauty Miami, ha logrado certificar a más de 150 artistas, con cursos personalizados.

Para finalizar, Carmela Alú señaló que su objetivo es seguir fortaleciendo So Beauty Miami, es por ello que trabajan de forma continua levantando procesos y procedimientos para estandarizar sus operaciones, y eventualmente franquiciar el concepto para que decenas de personas en los Estados Unidos puedan llevar el negocio a cientos de ciudades, como una oportunidad de brindar independencia financieramente en un mercado en constante crecimiento.

Redes sociales:

Instagram y Facebook: @SoBeautyMiami

https://www.instagram.com/sobeautymiami/

https://www.instagram.com/carmela_alu/

Página web www.sobeautymiami.com