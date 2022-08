Silvana Flores cumple el sueño americano

Silvia Flores quien en redes sociales se hace llamar VaSilvana1, jamás imaginó hacerse millonaria gracias al cariño de sus seguidores, que día a día disfrutan de sus divertidos contenidos y su perseverancia por dejar huella en un país que no es el suyo.

La historia comienza como la de cualquier persona que cruza la frontera con la ilusión de llegar a suelo estadounidense y lograr el tan ansiado "sueño americano" . Silvana nació en una pequeña comunidad del estado de Guerrero llamada Tlacotepec, - un rancho como ella lo llama con un gran cariño -, donde existen mil limitaciones para salir adelante y la mayoría de sus habitantes emigran a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

La familia Flores tuvo 10 hijos, varios tomaron camino al norte, por lo que a los 20 años, no fue extraño que la influencer mencionara a sus padres su intención de emigrar.

Su travesía no fue fácil y como ella misma cuenta, tuvo que pasar muchos sinsabores para lograr reunirse con una de sus hermanas, incluso en su primer intento fue deportada y finalmente cruzó la frontera en medio del desierto para poder reunirse con su familia.

Una vez establecida comenzó a buscar empleo, pero a la vez le abrió su corazón a su "Tóxico Valdez" quien es cuñado de su hermana que la acogió en Estados Unidos. Se casó con él y formaron su familia con sus dos "guachitos" como ella llama a sus hijos.

Foto: Cortesía | Silvia Flores

Según su relato tanto su esposo como ella, se esforzaban en trabajar para darles lo mejor a sus hijos y poder salir adelante. La influencer después de probar en varios empleos escuchó el consejo de su marido y se empleó como ayudante de limpieza en casas donde gracias a su buen desempeño logró tener su propia agencia.

Por desgracia al llegar la pandemia y al verse obligados a permanecer en casa, Silvana comenzó con una depresión que aunque no fue severa, si le angustiaba la situación económica de su familia pues ahora solo contaban con el ingreso del tóxico, y con los gastos que hay en el vecino país; un sueldo no era suficiente.

Si algo caracteriza a la familia Flores es su unión y solidaridad por lo que una de las hermanas le enseñó a Silvana los videos que realizaba uno de sus hijos en Tik Tok, animandola a crear uno para divertirse en lo que pasaba el encierro, así fue como comenzó a ver cuales eran las tendencias dentro de la plataforma y adentrarse a este mundo digital que hasta ese momento era desconocido para ella. Tras analizar los contenidos, ni tarde ni perezosa, inicio subiendo estilos de maquillaje y consejos para lucir una piel hermosa, descubriendo con pesar que ese no era el camino para convertirse en tendencia.

Un tanto desilusionada decidió mostrarse tal cual era, realizando lo que más le gustaba: guisos sencillos mexicanos, cómo hacer la limpieza del hogar, entre otras cosas. Cabe mencionar que esos primeros contenidos no tenían voz, solo música.

Audaz como es, un día decide hacer un platillo mexicano y grabar su voz para ingresarla, además de ya mostrar su rostro, sin una receta estructurada ni con tecnicismos propios de un chef o de una reconocida presentadora, la mexicana lo hizo bajo sus propios términos donde incluso sus modismos lingüísticos salían a la luz y eso fue el gran comienzo.

Los usuarios de las redes enloquecieron por su manera tan peculiar de narrar desde una receta de tamales típicos guerrerenses, hasta cómo limpiar una casa sin hacer "cuachalotadas". De manera inmediata los seguidores fueron subiendo y sus contenidos ya no solo estaban en el Tik Tok ahora se encontraban presentes en todas las redes e incluso otras páginas robaban su contenido y se presentaban como su página oficial.

Foto: Cortesía | Silvia Flores

La suerte comenzó a sonreírle a la chica quien cada vez era más viralizada, tanto que varios programas de televisión en los EU comenzaron a voltear a verla y realizarle entrevistas donde le han preguntado sus inicios y cómo es que ya es toda una celebridad en redes sociales. “Ahora me pongo a pensar cómo se arriesga uno tanto para poder venirse a un país, donde te dan muchas oportunidades pero vas arriesgando la vida, pero valió la pena tanto esfuerzo, todo lo que pasé. Porque gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tengo a mi familia, mis papás puedo ayudar a ellos y mis hermanos que están en México, donde pasan por muchas carencias, donde no hay ni agua potable apenas hay luz.

Yo siento que estando en mi país no lo hubiera logrado, porque allá si tu no estudias no tienes las mismas oportunidades que tienes en Estados Unidos, donde aún sin estudios las puedes tener”, mencionó Silvana para conocida cadena televisiva en el vecino país.

Hoy Silvia Flores se ha coronado como una de las consentidas en las plataformas y aunque obviamente los hate la han tachado de "naca", "sin chiste", ella no se detiene y continúa trabajando. Su autenticidad y esfuerzo le han válido que varias marcas de artículos de cocina, maquillaje, ventas por catálogo la patrocinen y recientemente una conocida marca de make up creó una paleta de maquillaje con su nombre y donde cada color tiene un distintivo representativo a ella, así como otros artículos donde es imagen y la han llevado a varias ciudades del vecino país para realizar showcase con sus cientos de fanáticos que la esperan con ansias para poder tomarse la foto y conocer a quien tal vez sin proponérselo les ha cambiado la vida pues la consideran una mujer que inspira.

