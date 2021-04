Clara Sanz mujer emprendedora

Originaria de Veracruz, Clara Esther Sanz Uscanga llegó a radicar a esta ciudad hace 16 años donde emprendió nuevos proyectos de vida y de negocio; es ama de casa, madre soltera de dos hijos, Julieta y Facundo, empresaria, emprendedora, cosmetóloga, participante social, y forma parte de la Sociedad de Padres de Familia Lasallista.

Las experiencias de vida en todos los aspectos la han llevado a buscar un equilibrio en su existencia, nos plática, es importante para ella “el no dejar de ser mujer, por ser madre, el no dejar de ser madre por ser empresaria, no dejar de ser profesionista por ser mujer”, motivos por los que ha sabido organizar sus tiempos para seguirse desarrollando en cada uno de éstos.

Clara es de carácter alegre, inquieta, amigable, sociable, características que le han ayudado a incursionar en diferentes grupos y círculos sociales donde actualmente se desarrolla, además de apoyar frecuentemente a grupos como Reto, DIF y a Bomberos, entre otros.

Hace cinco años emprendió negocio propio “Live spa” en el que pone en práctica su profesión como cosmetóloga, aunque desde hace 13 años aplica la vacuna antiobesidad, esto, nos dice, le ha brindado grandes satisfacciones por el hecho de apoyar, sobre todo a mujeres, a bajar de peso y con esto a mejorar su autoestima, recordando que “nunca debemos dejar de lado vernos bien para nosotras mismas, más que para el resto del mundo”.

Como mujer empresaria también se ha dedicado desde hace 16 años al negocio denominado “motopollo”, y ha emprendido otros más que le han permitido desarrollarse en éste ámbito; además de ser partícipe, frecuentemente, en diferentes cursos de desarrollo humano buscando el equilibrio en su vida.