Claudia Álvarez y Billy Rovzar de aniversario

"Tengo tanto amor que dar" fueron las palabras que le dijo la actriz Claudia Álvarez al productor Billy Rovzar cuando él se dio cuenta que, en una fiesta donde coincidieron el entonces novio de ella le puso el cuerno sin empacho en la misma reunión.

Con una historia de amor como sacada de telenovela Claudia y Billy unieron sus almas y a 11 años de estar juntos son una de las parejas más estables en el mundo de la farándula, donde han logrado formar una familia muy especial con su primera hija y posteriormente con el nacimiento de sus mellizos a los que han rodeado de amor y mucha comprensión.

Con una sesión de fotografías mismas que compartieron en sus cuentas de Instagram el matrimonio Rovzar Álvarez compartieron con sus seguidores el inmenso amor que se tienen.

Foto: Cortesía | Instagram Claudia Álvarez

"Once años de que nuestras almas se encontraron en esta vida. Mi amor estamos ante dos números gemelos "11" números que nos hablan de almas de la misma esencia. El acuerdo de estar juntos no se hizo en este plano y es por eso que no se puede romper. Levanto mi corazón para brindar por muchos años más de perderme en tus ojos", publicó la actriz.