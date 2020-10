Claudia Grajales crea espacios que devuelven la paz

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito del diseño de espacios con proyectos residenciales en México y el extranjero, Claudia Grajales, se ha convertido en un referente en el ámbito de la arquitectura.

En 2006 creó su estudio Colección Interiorismo y recientemente abrió Core, un espacio de exhibición en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el que muestra lo último en tendencias en mobiliario y accesorios de autor, además de piezas únicas de artistas internacionales.

Ahí, habló para El Sol de México sobre su percepción actual sobre la forma en que ha cambiado nuestro estilo de vida a partir de la crisis sanitaria por el coronavirus.

"La pandemia nos hizo buscar la forma de traer la alegría a nuestra casa, ahora el color regresa con fuerza. Estamos en un momento de la vida que al igual que en la moda todo se vale, tú sabes lo que te gusta, lo que te hace feliz. Si hablamos de tendencias viene un abanico inmenso de opciones, también destacan las líneas rectas y muebles de colección para combinar con algo contemporáneo".

La diseñadora invita a disfrutar de un lugar donde podamos convivir, y antes de crearlo, dice, es importante llevar a cabo una buena planeación. "Si la esencia no está bien, ese espacio lo sufres, las cosas tienen que hacerse como se deben hacer, tener una buena estructura y después te vas a la parte bonita de cómo quieres vivirlo.

"Por lo tanto, antes de empezar a ambientarlo debes saber cuál es tu estilo de vida… si trabajas en tu casa, si te gusta escuchar música, los proyectos que haces y te apasionan, es saber claramente cuál es tu estilo de vida para entonces comenzar con el proyecto", explica Grajales.

Afirma que el espacio ideal es donde te gusta estar, "posiblemente prefieres la luz o tal vez la oscuridad, siempre va a depender de ti. En la cuarentena te diste cuenta por qué usabas más un lugar de la casa que otro y esa parte es lo que va construyendo esa atmósfera que tú eliges y dónde te sientes con paz ".

Para Grajales el buen gusto es muy personal y muy subjetivo; sin importar las excentricidades o los excesos, todo depende del punto de vista de quien crea una idea o un proyecto: "En una ocasión me platicaron de alguien que dejó envejecer el fierro que formaba parte de los acabados de su casa y la gente le decía que por qué no lo limpiaba, pero es que tú vas a disfrutar el espacio que está a tu gusto, evidentemente te acercarás a un diseñador con quien te identifiques más para darle un toque original".

La experta afirma que actualmente en los interiores no hay un minimalismo puro, pero para ella como diseñadora, "si tienes muchos metros cuadrados no tienes que llenarlos por completo, lo importante es justamente que lo sientas no que lo retaques, me gusta darle espacio a las cosas que emocionan".

Como parte de su filosofía busca encontrar la belleza y armonía mediante el arte, accesorios, textiles, acabados y muebles, de una manera ecléctica contemporánea que realmente refleje la esencia de una persona.

Todo esto se aprecia en Core, donde una vieja casona de San Miguel de Allende la convirtió en una galería en la que converge el arte con el diseño más exquisito resaltando piezas de creativos de tallas internacional y nacional.

"Tiendo a ser monocromática pero los años te acercan a talentos increíbles como la diseñadora Paola Lenti, la maestra del color ". En esta galería aparecen tapetes de hilo de cobre, libros, lámparas, y diferentes accesorios de las firmas AF New York, Dorn Bracht, Duravit, Effe, Hechizoo, Living Divani y Luis González Palma entre otros.