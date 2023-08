Conocen más sobre las poquianchis

El investigador José Luis Hernández Peña, dio a conocer los datos de la historia de las poquianchis en San Juan del Río, a través de una conferencia que se llevó a cabo en el Foro del Portal del Diezmo.

El público asistente conoció los detalles de la historia de las hermanas María del Carmen, Delfina, María de Jesús y María Luisa "Eva" González Valenzuela, quienes manejaban una red de prostíbulos en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Cine Querétaro tendrá nuevo festival de cine, anuncian Mañana Film Fest

De acuerdo con José Luis Hernández, las poquianchis sí existieron "la mayoría de lo que se dice de ellas es real, solo que no estuvieron en San Juan del Río, de acuerdo con una investigación que he hecho desde hace 10 años con datos que he ido recopilando del tema".

El caso de dichas mujeres, se dio a conocer en 1974, año en el que fueron detenidas por la gran cantidad de asesinados que realizaron a empleadas y clientes de los burdeles que manejaban.

Fueron conocidas mundialmente por estos hechos y por la gran cobertura que realizaron los medios amarillistas de esa época, en dónde relataban sus fechorías y como se iba desarrollando el caso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con relación a San Juan del Río, parte de los datos que se dieron a conocer es que el burdel que las poquianchis establecieron en la ciudad, se ubicó en una casa de la calle Melchor Ocampo, que era manejado por un administrador, por lo que ellas nunca estuvieron aquí.